TimVision, ecco come vedere tutta la Serie A: prezzi e modalità

Come anticipato dalla Gazzetta dello Sport, TimVision ha annunciato prezzi e modalità per seguire tutta la Serie A

A partire dal prossimo anno e per il triennio 2021-24, tutta la Serie A sarà visibile in esclusiva su DAZN. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, TIM ha finalmente annunciato i prezzi che andranno a comporre la sua proposta per vedere il campionato direttamente con l’offerta di rete fissa.

Si tratta del primo vero vantaggio che andrà a riguardare la partnership raggiunta tra la piattaforma di streaming e la compagnia telefonica. Ci sarà un prezzo di lancio iniziale, con alcuni sconti che andranno poi ad interessare un target di utenza. Ovviamente ci sono alcune differenze con DAZN, che riguardano soprattutto gli altri contenuti che vanno a comporre la proposta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> WhatsApp, non ci sarà più questa funzione: utenti delusi

TimVision, tutti i dettagli dell’offerta

Il prezzo di lancio di Timvision per vedere anche la Serie A sarà identico a quello di DAZN, ossia 29,99 euro al mese. In realtà, fa sapere la Gazzetta dello Sport, sono già in fase di valutazione altre promozioni per alcuni target di utenti. Si parla di una possibile offerta da 19,99 euro al mese, anche se non è chiaro in che modo usufruirne. Ovviamente c’è una grande differenza rispetto a DAZN: con TimVision, è possibile visionare anche i contenuti esclusivi che esulano dallo sport e il Digitale Terrestre.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Apple ha lanciato il nuovo attesissimo servizio: costi e novità per gli utenti

Ma non è finita qui. Aggiungendo 5 euro in più al prezzo mensile, sempre con TimVision è possibile avere l’accesso ad app come Disney+ e Netflix, mentre a 39,99 euro c’è il pacchetto completo con TimVision, DAZN, Netflix e Disney+.