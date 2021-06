Stefano De Martino ed Alessia Marcuzzi si rivedono dopo il gossip che li ha visti protagonisti la passata estate

Il magazine Chi, di cui Alfonso Signorini è direttore, ha sorpreso Stefano De Martino ed Alessia Marcuzzi al ristorante Lo scoglio da Tommaso, nel borgo di Marina del Cantone in Costiera amalfitana. Il posto è molto frequentato da VIP ed in particolare da Stefano De Martino, un po’ meno da Alessia Marcuzzi che, generalmente, predilige mete come il Circeo e l’isola di Ponza.

Il magazine Chi ha seguito tutto il tragitto dei due. Innanzitutto la splendida conduttrice ha fatto tappa in barca, con il marito Paolo Calabresi Marconi, a Grotta Verde dove hanno fatto un bagno, poi si sono diretti verso l’Isola dei Galli. Per finire, con otto amici, hanno festeggiato il compleanno del marito nel suddetto ristorante.

Stefano De Martino ed Alessia Marcuzzi: l’incontro al ristorante

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)

Stefano De Martino, invece, era in compagnia di qualche amico a prendere il sole a Grotta Bianca. D’improvviso ed in maniera molto lesta – stando a quanto raccontato da Chi – lo showman partenopeo si è vestito in maniera particolarmente elegante ed ha salpato verso il ristorante.

Come sottolineato da Chi, al ristorante i due conduttori si sono salutati ed in particolare De Martino si è stretto in un caloroso abbraccio al marito della Marcuzzi. Una scena che non è passata di certo inosservata e di cui tutti stanno parlando proprio in queste ultimissime ore.