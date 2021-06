Royal Family, rottura definitiva: tensione alle stelle

Royal Family, rottura totale tra Harry e William: rapporti tesi a distanza. I due figli di Carlo e Diana non hanno più parlato nelle ultime settimane e la frattura sembra “irreparabile”

Al centro delle vicende della famiglia reale inglese ci sono sempre loro, Harry e Meghan. Le loro mosse condizionano inevitabilmente anche il resto dei Windsor, nonostante da oltre un anno non risiedano più a Palazzo. I duchi del Sussex si sono ambientati piuttosto bene in California, rinunciando ai loro doveri istituzionali e intraprendendo una “vita normale”. C’è ancora modo, però, di creare delle polemiche a distanza come in occasione della nascita della piccola Lilibet Diana. Secondo quanto riferito dalla coppia ai propri amici più stretti, la secondogenita è stata presentata alla Regina Elisabetta attraverso una videochiamata. La cosa è stata però seccamente smentita dagli addetti ai lavori di Buckingham Palace, con Sua Maestà piuttosto infastidita dalla situazione.

Tutto questo non ha fatto altro che ingigantire i problemi tra Harry e il fratello William, sempre molto legato al proprio ruolo familiare. Il suo atteggiamento da pieno conservatore non può tollerare certe uscite da parte del minore dei figli di Carlo e Diana. Nell’ultimo incontro per i funerali del principe Filippo i due si sono praticamente ignorati a vicenda, scambiando solo poche parole. Nemmeno l’opera mediatrice tentata da Kate Middleton ha potuto ricucire uno strappo che diverse fonti reali definiscono “irreparabile“.

Royal Family, rottura totale tra Harry e William: quando è nato lo strappo tra i due

Secondo quanto riferito nel libro “Finding Freedom“, di Omid Scobie e Carolyn Durand, i rapporti si sono incrinati quando William ha esortato il fratello nel prendersi “tutto il tempo di cui aveva bisogno” con “questa ragazza“.

Questo secondo l’autrice reale Camilla Tominey, protagonista del documentario su Channel 5, “Meghan & Harry – Two Troubled Years”, ha infastidito Harry. Un’intromissione nella sua vita privata che non gli è andata giù.

“Nel periodo precedente al matrimonio sono state dette e fatte cose di cui entrambe le parti si rammaricano ma che hanno causato danni irreparabili“.

La natura “testarda” di Harry potrebbe aver contribuito all’equivoco. Il duca è stato descritto come “testardo e piuttosto impulsivo, simile come atteggiamento a quello della compianta madre Diana”. In questo molto diverso rispetto a William, più composto e razionale come Carlo.

I due non sono riusciti a ricucire una rottura che si è acuita nel corso degli ultimi mesi e che da Londra definiscono “irreparabile“. In tutto questo Meghan non sembra aver mai spinto più di tanto il marito a fare dei passi indietro, anzi. La loro vita è ormai lontano da Palazzo e dal resto della Royal Family.