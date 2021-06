Italia-Svizzera, streaming gratis: dove vedere il match di Euro 2020

L’Italia torna in campo contro la Svizzera, match valido per i gironi di Euro 2020. Ecco dove seguire la partita in diretta e streaming gratis.

Secondo match del girone per l’Italia, pronta a sfidare la Svizzera. Le due squadre sono tra le favorite a passare il Gruppo A. Infatti gli azzurri nella prima sfida hanno battuto la Turchia con un sonoro 3-0. Mentre invece la Nazionale elvetica ha pareggiato contro il Galles di Gareth Bale. Inoltre gli uomini di Roberto Mancini, con una vittoria, riuscirebbero a strappare il pass per la fase ad eliminazione diretta.

Dall’altra parte, però, i ragazzi allenati da Vladimir Petkovic è costretta a vincere. Il tecnico Svizzero torna a Roma per la prima volta dopo aver allenato la Lazio dal 2012 al 2014. Sarà una sfida ricca di emozioni, tra due formazioni voltate all’attacco. Inoltre per gli Azzurri i due grandi dubbi sono Alessandro Florenzi e Marco Verratti, usciti infortuanati dal primo match di questa edizione di Euro 2020. Andiamo quindi a vedere dove seguire Italia-Svizzera in diretta e streaming gratis.

Italia-Svizzera, streaming grati: Sky o Rai?

Il match tra Italia e Svizzera si svolgerà sul terreno di gioco dello Stadio Olimpico di Roma, una delle sedi per questa edizione dell’Europeo. Inoltre la seconda partita del Girone A sarà disponibile sia su Rai che su Sky. La pay-tv, per l’occasione, mette a disposizione tre canali: Sky Sport Uno (201 satellite, 472 e 482 digitale), Sky Sport Football (203 satellite) e Sky Sport (251 satellite). Inoltre la partita sarà disponibile in streaming gratis anche sul sito di Rai Play. Mentre invece i clienti Sky potranno assistere al match in streaming gratuito anche su: Sky Go e NOW Tv.

Per tutti gli abbonati Sky che non potranno seguire il match da casa, la pay-tv mette a disposizione gratuitamente la piattaforma streaming SkyGo. Per accedere basterà scaricare l’applicazione o accedere al sito, inserire le credenziali e collegarsi al canale che trasmette la partita. Inoltre l’app di SkyGo è disponibile per tutti i device mobili come: smartphone, tablet e laptop.

Inoltre anche quest anno Sky trasmette le partite di Serie A anche sulla piattaforma streaming e on-demand NowTv. La piattaforma di proprietà Sky, offre a tutti i nuovi utenti un mese di prova gratuito in cui sarà possibile vedere le partite del campionato italiano. Una volta scaduto il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento a 9,99€ al mese.