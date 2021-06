Fortnite, rumors sulla stagione 8: data, pass battaglia e altro

Nemmeno il tempo di godersi la stagione 7 di Fortnite, che è già tempo di pensare alla 8. Ecco cosa sappiamo su data d’uscita, pass battaglia e altro

Una settimana fa circa, Epic Games rilasciava il maxi aggiornamento di Fortnite alla stagione 7. Tantissime le novità introdotte all’interno dell’isola di gioco, tra le quali spicca il nuovo tema dedicato agli alieni. Tra aggiunte e lamentele da parte dei videogiocatori, si sta discutendo sui pro e i contro di un update piuttosto strano e diverso dal solito.

Intanto però, c’è chi già guarda oltre e si sta concentrando sulla stagione 8. Difficile al momento dire a cosa sta pensando Epic Games per dare continuità alla narrazione che segue un filo logico ben preciso. Ci sono alcuni rumors ed indiscrezioni che riguardano però la data di rilascio, il pass battaglia e molto altro.

Fortnite, cosa sappiamo sulla stagione 8 fino ad ora

Mancano ancora alcuni mesi al rilascio della stagione 8 di Fortnite, ma i più appassionati e curiosi sono già alla ricerca di informazioni utili a riguardo. Un primo indizio ce lo dà direttamente il Pass Battaglia della season 7. Nella schermata di gioco, viene indicato il 12 settembre come data di “scadenza” della stagione in corso. Se tutto dovesse andare come da programma, il nuovo aggiornamento potrebbe arrivare il giorno seguente, ossia il 13 settembre 2021.

Si tratta ovviamente solo di indiscrezioni. Già in passato Epic Games ha deciso all’ultimo di allungare stagioni e rinviare date di rilascio degli aggiornamenti. Altra grossa novità introdotta la scorsa settimana è il ritorno delle Battle Stars. Già viste nel Capitolo 1 del battle royale, faranno probabilmente parte anche della season 8.

Per ciò che riguarda il Pass Battaglia, invece, il costo dovrebbe rimanere quello di 950 V-Bucks. Il consiglio è quello di iniziare a mettervi da parte un gruzzoletto in-game già da ora, così da non dover ricorrere al portafoglio nei prossimi mesi.