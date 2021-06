Enrico Papi si appresta a lasciare Tv8 per tornare a condurre un importante programma su Canale 5. Poi torna a parlare del bullismo che ha ricevuto da parte di alcuni colleghi potenti quando lavorava a Mediaset.

Enrico Papi è tornato di nuovo a parlare di quello che lui definisce “bullismo in Tv”. Il conduttore ha confermato che effettivamente in televisione esiste un certo atteggiamento di prepotenza, e che i colleghi potenti quando possono non rinunciano mai alle scorrettezze. Papi, però, ha voluto precisare che non porta rancore verso nessuno.

Enrico continua nell’intervista a Chi Magazine: “Alcuni colleghi, anche se vanno male, continuano a lavorare. Altri, per mezzo punto di share alzano i tacchi e se ne vanno“. Il presentatore, però, se potesse tornare indietro, non agevolerebbe più la sua uscita da Mediaset, e sospira, sollevato. “Meno male che ci sono gli ascolti“.

Papi, qual è il tuo nuovo programma su Canale 5?

Papi, non appena tornato a Mediaset, si vedrà assegnato un grande classico della rete, cioè il programma “Scherzi a parte“. Secondo alcune indiscrezioni, Alessia Marcuzzi avrebbe rinunciato a co-condurre il programma con lui, ed al momento non sono noti i nomi delle persone che lo affiancheranno.

Papi è anche tornato a parlare sulle presunte voci sulla sua omossessualità, che rigetta con garbo. Si è sposato con Raffaella Schiffino 23 anni fa, ed ha due figli. I corteggiatori non gli sono mancati, ma che da parte sua non c’è mai stato interesse. E per quanto riguarda il tradimento di Raffaella, ammette candidamente che perdonerebbe subito.