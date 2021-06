Denise Pipitone, rivelazione shock dell’ex pm: “So dove si trova”

Nuovi sviluppi sul caso Denise Pipitone. Ai microfoni di Mattino 5, è intervenuta l’ex pm Maria Angioni

Arrivano ogni giorno nuove informazioni sul caso Denise Pipitone, la bimba scomparsa l’1 settembre 2004 a Mazara del Vallo. Alle tante notizie delle ultime ore, si aggiunge una dichiarazione shock dell’ex pm Maria Angioni ai microfoni di Mattino Cinque. La donna ha seguito il caso tra il 2004 e il 2005, e ora afferma di avere informazioni sulla bimba sparita 17 anni fa.

“Il mio convincimento si basa su un fatto ben preciso. Ho alcuni elementi che non dico e che non posso dire. Diciamo che è la mia ricostruzione mentale dell’indagine, Denise sta bene e io penso che sia inserita in una famiglia” le sue parole, alle quali ha aggiunto: “Sempre secondo gli elementi che ho, la immagino in una famiglia non italiana. Anzi, con persone poco visibili nel nostro Paese, con una cultura, una lingua e abitudini che non conosciamo“.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Denise Pipitone, incredibile rivelazione dell’ex pm: risponde la famiglia

Denise Pipitone, l’ex pm: “Lei non sa che la stanno cercando

“Denise non sa di essere cercata, credo che abbia una vita serena” Le dichiarazioni della ex PM Angioni su #DenisePipitone a #Mattino5 pic.twitter.com/ylc9rrK9xs — Mattino5 (@mattino5) June 16, 2021

Secondo quanto raccontato dall’ex pm Maria Angioni ai microfoni di Mattino Cinque, Denise Pipitone sarebbe viva e starebbe vivendo con una famiglia non italiana. “Lei non sa, o comunque ancora non ha capito, che la stanno cercando. Mi immagino una Denise che non abbia il tempo di occuparsi di cose diverse dalla sua vita di tutti i giorni” ha poi continuato l’ex pm di Marsala.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Denise Pipitone, identificata ragazza del PM Angioni: aggressione a Mazara

“Per questo la immagino serena, da cose che vedo e che sento. Osservo molto le persone coinvolte nelle indagini, salvo che Piera Maggio ha una fortissima e giustificata angoscia. Guardando altre persone, vedo una serenità che mi fa pensare che se sono responsabili, loro sanno sanno che la bambina sta bene” ha infine concluso Maria Angioni.