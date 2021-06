La moglie di Radja Nainggolan, Claudia Lai, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha fatto alcune rivelazioni sul suo passato e sul suo futuro.

Claudia Lai, dj e moglie di Radja Nainggolan, ex centrocampista della Roma attualmente al Cagliari, da circa due anni è impegnata contro la lotta al tumore al seno. Ogni anno in Italia si registrano oltre 3.800 nuovi casi e per le donne colpite da tale malattia, la speranza di uscirne vittoriose può arrivare dall’innovazione farmacologica che in questi anni ha aperto molte nuove prospettive.

La moglie del ninja, proprio come suo marito è una guerriera nata. Non si è mai tirata indietro e sui social, ha sempre raccontato ogni passaggio con grande coraggio e descrivendo tutto, stati d’animo e dolori, in modo minuzioso. Alla Gazzetta, oggi, ha effettuato qualche rivelazione importante. Un piccolo passo avanti.

Claudia Lai, la moglie di Nainggolan rivela: “Ecco cosa mi aspetta”

Claudia Lai si racconta a la Gazzetta dello Sport spiegando che dopo quattro mesi ha ripreso finalmente a fare attività fisica in palestra. “Mi sono di nuovo iscritta in palestra e ho ripreso a fare attività dopo quattro mesi. Per le medicine che prendo devo fare almeno un’ora al giorno, anzi dovrei. Ma non ce la faccio ad essere così costante con le bambine e tutti gli impegni, allora vado tre volte a settimane per due ore.

Faccio pugilato e sollevamento pesi: mi aiuta fisicamente e mentalmente, lascio a casa tutti i dolori. Mi aspettano dieci anni di terapia a casa. Le medicine continuano a logorarmi, fisicamente ho le ossa di una donna di 60 anni”.