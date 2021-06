Calciomercato Milan, che mazzata per Pioli: è fatta per 35 milioni di euro

Batosta per il Milan e Stefano Pioli, che vedono sfuggire un obiettivo di calciomercato. Il calciatore si trasferirà all’estero per 35 milioni: i dettagli.

E’ ancora fermo il calciomercato del Milan con Stefano Pioli alla ricerca di rinforzi in vista della Champions League. Infatti la dirigenza rossonera era vicinissima all’acquisto di Rodrigo De Paul, fantasista dell’Udinese. Alla fine però l’argentino non sarà il primo acquisto della nuova stagione milanista. Infatti l’ala dell’Udinese sembrerebbe essere diretto all’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone. Le due parti sono vicinissime all’accordo.

Infatti i ‘Colchoneros’ avrebbero trovato l’accordo economico con i friuliani. Infatti le due parti si sarebbero accordate per chiudere la trattativa a 35 milioni di euro. L’offerta è di certo superiore a quella presentata sia dal Milan che dal Napoli, altra pretendente al fantasista argentino. Inoltre al momento l’unico cavillo da risolvere è l’accordo economico del calciatore. De Paul, però, sembrerebbe pronto per giocare alla corte di Diego Simeone. Andiamo quindi a vedere l’obiettivo più concreto per la dirigenza di Via Turati.

Calciomercato Milan, vicina la fumata bianca per Olivier Giroud: le cifre

Il primo colpo di mercato del Milan, però, potrebbe arrivare a breve. Infatti i rossoneri sono vicini alla fumata bianca per Olivier Giroud, attaccante 34enne del Chelsea. Maldini avrebbe trovato un accordo con l’entourage del calciatore, con un contratto fino al prossimo 30 giugno 2023, più un opzione per la terza stagione. L’accordo economico, invece, si basa su un contratto da 4 milioni di euro a stagione.

Ma il Milan è anche pronto a fare casa, con il mercato in uscita. Infatti in estate potrebbe partire Rafael Leao. Dopo un ottimo inizio di stagione, la mancata costanza dell’attaccante portoghese sembrerebbe aver stufato la dirigenza. Infatti al momento l’agente del calciatore, Jorge Mendes, avrebbe presentato tre offerte al Milan. Infatti, stando a calciomercato.com, le offerte sarebbero arrivate da Wolverhampton, Marsiglia e Borussia Dortmund. Inoltre le tre mete sarebbero molto gradite a Leao, pronto a cambiare aria.