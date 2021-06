Calciomercato Milan, colpo di scena in uscita: può finire alla Juventus. Maldini e Massara stanno valutando attentamente tutte le opzioni

Dopo la conquista della Champions League e di un onorevole secondo posto in Serie A, il Milan sta cercando di costruire una rosa più competitiva per Pioli. I problemi fisici di Ibrahimovic (si parla di una possibile operazione al ginocchio) stanno puntando l’attenzione sull’attacco. Leao non ha convinto in pieno e il grande obiettivo resta Vlahovic della Fiorentina. Non sarà facile convincere i Viola a cedere il proprio gioiello, valutato ben 50 milioni. I soldi per chiudere il colpo potrebbero però arrivare da un risparmio ingente sul diritto di riscatto di un centrocampista. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, Maldini e Massara stanno valutando attentamente la possibilità di rispedire al Brescia Sandro Tonali. Il centrocampista classe 2000 non ha convinto nella passata stagione, mettendo insieme 25 presenze in Serie A, partendo spesso dalla panchina.

LEGGI ANCHE >>> Eriksen, il commovente video: “Spero di riabbracciarvi”. Giocherà ancora?

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, annuncio Cristiano Ronaldo: tifosi gelati!

Calciomercato Milan, colpo di scena in uscita: Tonali può andare alla Juventus

Il ‘Diavolo‘ ha già versato nelle casse di Cellino 10 milioni di euro la scorsa estate per il prestito oneroso. Entro la fine di questo mese dovrebbe metterne altrettanti per rendere l’acquisto definitivo, con 15 milioni di eventuali bonus il prossimo anno.

Proprio in questo spazio di manovra, di ragionamenti e ripensamenti, pare essersi inserita la Juventus. I bianconeri di Allegri devono mettere mano al centrocampo per costruire una rosa di nuovo in grado di vincere lo scudetto. Il 21enne di Lodi è da sempre stimato e potrebbe rappresentare una buona occasione. Cherubini è pronto a trattare con Cellino se il ragazzo farà ritorno a Brescia. Il contratto da 1,5 milioni sottoscritto con il Milan può essere facilmente ritoccato verso l’alto. Tonali potrebbe rappresentare un’alternativa meno costosa di Locatelli, per cui il Sassuolo chiede non meno di 40 milioni.