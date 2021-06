Calciomercato Juventus, blitz a Madrid: super scambio per una stella. Agnelli vuole regalare un colpo a centrocampo ad Allegri

L’Europeo è una classica fonte di spunto per gli operatori di mercato. Molti giocatori si mettono in mostra nel corso della rassegna continentale, accrescendo il proprio valore o esplodendo ad alti livelli. Quest’anno in realtà si registrano diversi assenti importanti, esclusi dalle convocazioni per il torneo itinerante. Uno di questi avrebbe dovuto difendere i colori della Spagna, dopo aver vinto la Liga con l’Atletico Madrid. Stiamo parlando di Saul Niguez, centrocampista classe ’94 di qualità sopraffina. Luis Enrique, criticatissimo in patria ha lasciato a casa lui come Sergio Ramos, con scelte che hanno fatto molto discutere. In questa stagione Saul ha messo insieme ben 41 presenze con la divisa dei Colchoneros, segnando 2 gol e fornendo diversi assist. Una mezzala duttile, che sa abbinare qualità e quantità, proprio ciò che serve alla mediana della Juventus.

Calciomercato Juventus, blitz a Madrid: super scambio Saul-Dybala

Allegri ha chiesto espressamente al presidente Agnelli di rinforzare il centrocampo, ritenuto il reparto più debole della rosa. Saul può essere proprio il rinforzo ideale per completare il roster a disposizione del tecnico livornese, specie se dovesse saltare il ritorno di Paul Pogba. Il Manchester United spara troppo alto e al momento non c’è il cash necessario per accontentarlo. Con l’Atletico sarebbe invece pronto un maxi scambio, con l’inserimento di Paulo Dybala. L’argentino è stimato da Simeone e sarebbe la pedina giusta per compiere un ulteriore salto di qualità. Il contratto in scadenza tra un anno tiene in scacco la Juventus che potrebbe decidere di cederlo per arrivare al centrocampista spagnolo. Come accaduto per Pjanic e Arthur con il Barcellona, c’è anche l’occasione per realizzare una corposa plusvalenza, migliorando i conti della società. Nei prossimi giorni la trattativa può entrare nel vivo, subito dopo la chiusura dell’affare De Paul, ormai destinato a trasferirsi a Madrid.