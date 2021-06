Belen Rodriguez non si ferma mai: cos’è successo in questi mesi – VIDEO

Sta per diventare mamma per la seconda volta, ma in questi mesi non si è mai fermata: cos’ha fatto Belen Rodriguez

Belen Rodriguez è incinta della secondogenita, Luna Maria ed a breve partorirà. Antonino Spinalbese diventerà papà per la prima volta e Santiago avrà finalmente una compagna di giochi. Per aiutare i nove mesi di gestazione – e mantenersi in forma – la showgirl argentina ha deciso di non interrompere l’attività fisica.

È stata la stessa Belen a raccontare ai suoi follower la decisione di continuare a fare attività, non senza prima consultare il suo medico: “Per tutta la gravidanza mi sono allenata sia in studio che via FaceTime con i maestri di pilates. Devo dire che, a differenza della scorsa gravidanza, ho tenuto i muscoli attivi, cosa che mi aiuterà per il post parto. Grazie amici miei mentori”.

Belen Rodriguez fa sport in gravidanza: i benefici

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

La scelta di praticare pilates in gravidanza, da parte di Belen, non è per niente casuale. Il pilates tradizionale è un’attività fisica a basso impatto che non richiede eccessivo sforzo che possa compromettere la propria salute o quella del bambino in grembo. L’obiettivo è quello, infatti, di riattivare la circolazione, riallineare la postura, rinforzare la muscolatura addominale e quella degli adduttori.

Non solo benefici fisici, ma anche psicologici: il pilates aiuta ad alimentare il benessere, tenendo sgombra la mente da ansie e nervosismi pressoché normali durante il periodo di gravidanza.