Barbara d’Urso, indiscrezione super: c’è la decisione definitiva di Mediaset

Mediaset ha preso la decisione definitiva sul futuro di Barbara d’Urso. L’indiscrezione sta trovando conferme

È stato probabilmente uno degli argomenti maggiormente discussi nelle ultime settimane: la possibile chiusura definitiva di Domenica Live con Barbara d’Urso. L’ormai tradizionale talk show della domenica pomeriggio – in onda su Canale 5 – è da anni tra i più seguiti delle reti Mediaset. Le indiscrezioni delle ultime settimane lasciavano pensare ad una chiusura definitiva dello show.

In realtà, Italia Oggi ha lanciato poche ore fa la notizia secondo cui il talk show continuerà ad andare in onda anche nella prossima stagione. A differenza di Live – Non è la d’Urso, dunque, il talk show pomeridiano sarà ancora trasmesso sulle reti Mediaset. Una grande notizia per tutti coloro che da anni sono soliti seguire gli show televisivi guidati dalla nota conduttrice.

Barbara d’Urso ancora su Canale 5, data e orario di Domenica Live

Nonostante i vari rumors e le indiscrezioni delle ultime ore, alla fine Mediaset ha deciso di confermare Domenica Live di Barbara d’Urso anche per la prossima stagione televisiva. La notizia è stata lanciata in anteprima da Italia Oggi, secondo cui il talk show pomeridiano tornerà a far compagnia agli italiani su Canale 5 da settembre. L’orario dovrebbe tornare quello delle 17.15, dopo che negli scorsi mesi la puntata prendeva inizio già dalle ore 15.00.

Ci saranno poi tante altre novità in arrivo su Canale 5 la domenica, anche se non ci sono ancora conferme ufficiali. Sembra che Lorella Cuccarini e Stefano De Martino possano essere due dei nomi papabili per la conduzione di nuovi format da mandare in onda l’ultimo giorno della settimana.