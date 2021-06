La cantante uscita dal programma condotto da Maria De Filippi, Amici, ha deciso di lasciare il mondo della musica per dedicarsi a pieno a un altro lavoro.

Martina Stavolo e l’ultima presenza tra i banchi di Amici che risale a ben dodici anni fa. Allora andava in onda l’ottava edizione del programma e lei era una concorrente che partecipava nella categoria canto. Il tempo passa in fretta e sembra ieri quando la ormai ex cantante intonava le note del suo inedito Due cose importanti. Era una delle più amate dal pubblico perché la sua musica, il timbro vocale e il suo carattere la rendevano unica e inimitabile.

Quella edizione verrà ricordata per i numerosi talenti a bordo, infatti a trionfare quell’anno fu Alessandra Amoroso, arrivata in finale con Valerio Scanu. Martina al serale si classificò al settimo posto, uscendo alla fine dell’ottava puntata dell’edizione di Amici 2009.

Amici, cantante famosa lascia il mondo della musica: il motivo

Di tempo ne è passato ed oggi Martina Stavolo si è raccontata a Fanpage gossip. La ex cantante ha rivelato di essere cambiata moltissimo rispetto a dodici anni fa. Oggi è molto più matura e inoltre, ha anche affermato di aver abbandonato il mondo della musica per diventare psicologa.

“Penso che nella vita si può cambiare. A me è successo di potermi reinventare. Un giorno mi sono messa a tavolino con la mia famiglia e ho spiegato: “Il mondo della musica non fa per me. È troppo faticoso”. Ho scelto di fare la psicologa quando ho deciso di chiudere con la musica. Per me quella del talent era stata un’esperienza fantastica, che però si poteva chiudere lì”.