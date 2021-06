Videogiochi rari, questi valgono migliaia di euro: controllate subito!

All’interno del mondo del collezionismo, è impossibile non menzionare i videogiochi. Ce ne sono alcuni che valgono migliaia di euro

Tra monete, francobolli, sneakers, videogiochi e chi più ne ha più ne metta, il mondo del collezionismo è in continuo aggiornamento e sono sempre di più gli appassionati disposti a spendere cifre da capogiro. Pezzi sempre più rari che – per un motivo o per un altro – arrivano a valere anche decine di migliaia di euro.

Sicuramente tra i mercati più fiorenti e conosciuti figurano monete e francobolli, ma ce ne sono anche molti altri da non sottovalutare. Tra questi appunto i videogiochi rari, con poche copie in circolazioni e appartenenti a console non più in circolazione. Alcuni speciali titoli sono arrivati a costare tantissimi soldi. Controllate subito la lista!

Videogiochi rari, ecco alcuni dei più preziosi

Partiamo da un videogioco del 2006 che è tra i più rari ma non è impossibile che lo abbiate nella vostra collezione: Rule of Rose. Si tratta di un titolo horror uscito solo per PS2, vendibile alla cifra di 500 euro. Per gli amanti del vintage c’è poi Amazing Tater, uscito nel 1991 e disponibile in pochissime copie in tutto il mondo. Tra i videogiochi più rari, lo trovate su Ebay a 1688 dollari.

Altro titolo interessante è Shantae per il Gameboy Color, uscito solo in 25.000 copie e che può essere venduto all’asta fino a 2100 dollari. Presenti nella lista anche Harvest Moon e Wrecking Crew, sicuramente tra i più introvabili e per i quali i più appassionati potrebbero spendere anche 4000 dollari. Passiamo ora ai pezzi da novanta. Super Mario Bros del 1983, uno dei primi videogiochi della saga e tra i più “anziani”: se ai tempi si vendeva a 50 dollari, oggi lo trovate su Ebay a 30.000 dollari.