Valeria Marini provocata in diretta TV: la risposta spiazza tutti

Valeria Marini è stata ospite di tutti e tre gli spin off del programma Supervivientes, ma in ognuno di questi ha vissuto una brutta esperienza

In Spagna, Supervivientes – corrispondente dell’Isola dei Famosi italiano – prevede che ci siano tre programmi, guidati da tre conduttori diversi: la puntata principale del giovedì è affidata a Jorge Javier Vázquez, lo speciale Conexion Honduras è condotto da Jordi Gonzalez, mentre lo spin off Tierra De Nadie in onda su Cuatro – corrispondente di Rete 4 – è stato affidato a Carlos Sobera.

LEGGI ANCHE > > > Uomini e Donne, la decisione definitiva di Tina Cipollari: pubblico sorpreso

NON PERDERTI > > > Temptation Island, spoiler pazzesco: coppie vip nel casting? VIDEO

Valeria Marini è passata per ogni salotto ed in ognuno di questi ha avuto discussioni e problemi: a Conexion Honduras ha avuto una dura discussione con Jordi Gonzalez, in Tierra de Nadie, Carlos Sobera le ha fatto trovare l’ex fidanzata di Ivan Gonzalez che ha scimmiottato il suo italiano.

LEGGI ANCHE > > > Amici 20, ufficiale la rottura: lei lo confessa sui social – FOTO

Valeria Marini, conduttore spagnolo la mette a disagio: la risposta

In diretta TV con Jorge Javier Vazquez, Valeria Marini si è presentata ben truccata e con un abito rosa che ha fatto impazzire molti fan della trasmissione. Tuttavia, ieri sera c’è stato uno spiacevole episodio quando il conduttore le ha indicato in petto chiedendo: “Questa è una verruca?”. La curiosità è nata dal fatto che, in Honduras, alla Marini è uscito l’herpes ed è quindi predisposta verso questo tipo di malattie della pelle.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > GF Vip 6, ci saranno anche loro due? La risposta è chiara

La showgirl ha risposto, abbozzando un sorriso e con palpabile imbarazzo: “Questo? E’ un neo non è una verruca! Non me lo tolgo perché dice che è di buon auspicio”.