Uomini e Donne, ex tronista ricorre al chirurgo estetico – FOTO

Sophie Codegoni e Giacomo Urtis si sono visti questa mattina per un’operazione di correzione per l’ex tronista di Uomini e Donne. Arrivata allo studio del chirurgo estetico dei VIP, Urtis ha commentato: “Finalmente è venuta Sophie a trovarmi. Amore, ma non ti devo fare niente, vai via” ed ha riso.

L’ex tronista di Uomini e Donne, invece, già in posizione per stare sotto ai ferri dell’intervento ha ammesso: “Ragazzi mi devo correggere queste labbra store, ma tanto amate”. Ancora, il medico ha risposto ironicamente: “Ma sei bellissima! Io non ti tocco”.

Uomini e Donne, Sophie Codegoni ed il flirt con Zaniolo

Sophie Codegoni è stata accostata a più celebrità, nell’ultimo periodo, ma un rumor insistente era quello su Niccolò Zaniolo, centrocampista della Roma che, da poco, ha lasciato Angela Nasti. Il gossip è nato dalle sue stesse storie in cui, più di una volta, era in compagnia del professionista giallorosso. Tuttavia, è stata lei stessa, successivamente, a smentire la notizia.

Un particolare su Sophie Codegoni – o che almeno la riguarda indirettamente – è stato ipotizzato e svelato da Deianira Marzano. L’opinionista, infatti, sostiene che Taylor Mega sia fortemente attratta dall’ex tronista di Uomini e Donne, tanto da sognarla, così come la stessa influencer ha implicitamente detto su Instagram.