Uomini e Donne potrebbe vedere tornare in studio, nel trono over, una dama amatissima dal pubblico.

Il programma di Maria De Filippi, la cui ultima puntata andata in onda risale allo scorso 28 maggio, ha visto i due opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari salutare il pubblico per dare appuntamento a settembre con la nuova edizione. Uomini e Donne, in onda su Canale 5 da vent’anni, tornerà dunque nuovamente a settembre con la nuova edizione e gli opinionisti saranno sempre Tina Cipollari (che avrà modo di scontrarsi ancora con Gemma Galgani), Gianni Sperti e Tinì Cansino? Forse sì forse no.

Per Tina forse di prospetta più un futuro in smartworking. L’opinionista potrebbe saltare qualche puntata o farne altre in collegamento dal capoluogo toscano. Dunque i tanti fan dell’opinionista del programma potranno dormire sonni tranquilli: Tina difficilmente lascerà Uomini e Donne.

Uomini e Donne, pronto un clamoroso ritorno: pubblico sorpreso

L’ex dama del trono over, Veronica Ursida, nel corso di un’intervista rilasciata ai colleghi di Più Donna ha espresso il desiderio di tornare nel dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, moglie di Maurizio Costanzo. “No so se Maria ha detto no e nel caso non so come mai – ha spiegato in Veronica – Ho chiesto di tornare. Ho detto alla redazione che quando avrei voluto mettermi di nuovo in gioco, quando il mio cuore fosse stato disponibile, glielo avrei fatto sapere. Poi sono diventata più insistente quando ho sentito che venivano mosse delle accuse nei miei riguardi. Io nella vita dico sempre mai dire mai”.

Sono tanti i fan di Uomini e Donne che seguono Veronica Ursida la quale, sempre a Più Donna ha rivelato di volersi mettere in gioco in un programma come il GF Vip. “E’ difficile togliersi l’etichetta di ex dama ma non mi dispiace, io ero una dama della trasmissione quindi per me non è un’etichetta. Ma sono anche altro. E questo mi interesserebbe mostrare. Magari al Grande Fratello. Li farei uscire tutto quello che ha Veronica dentro. La mia follia, versatilità, empatia con le persone, la fragilità, anche la mia allegria. Il Grande Fratello è sempre stato il mio sogno anche quando facevano i casting per le persone non famose, a partire dai tempi di Pietro Tarricone. Da sempre praticamente”.