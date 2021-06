Uomini e Donne, addio di un amatissimo personaggio: svelati i motivi della decisione che ha lasciato tutti senza parole.

Tra i personaggi più amati di Uomini e Donne figura, senza ombra di dubbio, Michele Dentice. L’ex cavaliere del trono Over ha lasciato il programma a causa della sua situazione lavorativa e della morte della cara nonna. A parlarne lui stesso ai microfoni di blastingnews. “La palestra è stata chiusa, ma tante spese ci sono state comunque e gli aiuti promessi dallo Stato non sono mai arrivati. La situazione adesso è questa”.

Anche la scomparsa della nonna è stato un trauma difficile da superare: “Lei ha sempre vissuto con la mia famiglia e per me era come una mamma. I problemi economici legati alla palestra hanno fatto il resto. Non me la sentivo di andare avanti”.

Infine Michele non ha escluso la possibilità di accettare un’eventuale proposta da parte della De Filippi se lo rivolesse in trasmissione: “Se Maria De Filippi mi chiedesse di riprovarci, forse più avanti accetterei il suo invito”.

Uomini e Donne, indiscrezioni trono over: doppio ritorno?

Oltre a Michele Dentice potrebbe fare ritorno nello studio di Uomini e Donne anche Veronica Ursida, che nel corso di un’intervista rilasciata ai colleghi di Più Donna ha espresso il desiderio di tornare nel dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, moglie di Maurizio Costanzo.

“No so se Maria ha detto no e nel caso non so come mai – ha spiegato in Veronica – Ho chiesto di tornare. Ho detto alla redazione che quando avrei voluto mettermi di nuovo in gioco, quando il mio cuore fosse stato disponibile, glielo avrei fatto sapere. Poi sono diventata più insistente quando ho sentito che venivano mosse delle accuse nei miei riguardi. Io nella vita dico sempre mai dire mai”.