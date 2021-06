Sanremo 2022, tre big della musica insieme alla conduzione? L’annuncio

La prossima edizione del Festival di Sanremo 2022 potrebbe riservarci grandi sorprese: tre i big che potrebbero fare coppia sul palco dell’Ariston

Dopo aver venduto oltre 16 milioni di dischi, ottenendo quattro dischi d’oro, un disco di platino e due d’argento, Orietta Berti è tornata al fianco di altri due big della musica italiana, Achille Lauro e Fedez, con “Mille”.

La canzone uscita l’altro giorno ha tutti i presupposti per diventare il tormentone dell’estate 2021. Orietta canta il ritornello del brano vestendo la maglia con le conchiglie che ha indossato all’ultima edizione del Festival di Sanremo. Un’interpretazione ed una voce unica nel suo genere.

Il video di “Mille” inizia con l’immagine di Fedez seduto dal parrucchiere mentre tiene tra le mani una rivista con su scritto: Orietta è tornata. Ma il rapper non è solo, con la stessa rivista tra le mani c’è pure Achille Lauro. Un tripudio di emozioni con il trio che genera un mix tra classico e moderno.

Orietta Berti e le sue dichiarazioni su Sanremo 2022

Orietta Berti intervistata da Alisa Toaff su AdnKronos ha dichiarato che in questi anni ha fatto tante cose parallele alla sua carriera: “Ho fatto l’opinionista in televisione, ho scritto un libro e sono andata a Sanremo”.

Ma non finisce qui, attualmente Orietta è impegnata anche con il nuovo film della Disney “Luca” dove interpreta con la sua voce, la parte di un’aragosta: “Sarò Concetta Aragosta che quando esce dall’acqua è una bellissima aragostina ma poi inizia a mangiare dolci e gelati e divento una bombola”.

Sul testo cantato con il rapper Fedez e Achille Lauro, la Berti ha spiegato ad AndKronos che “è un brano che dà un senso di gioia, un senso di serenità, come quando apri la finestra e già sai che la giornata è iniziata bene”.

Infine, su una ipotetica partecipazione al Festival di Sanremo con Achille Lauro e Fedez, Orietta Berti ha dichiarato che “non si sa mai”. La cantante ha raccontato ad AndKronos che nel corso dell’ultimo Festival, Fedez le aveva anticipato di avere una canzone per l’estate: ” Sembra che sia adatta alla tua voce, se poi non ti piace te ne faccio una per l’autunno”. Staremo a vedere se la prossima edizione del Festival di Sanremo 2022 ci riserverà sorprese con il trio di artisti.