Royal Family, Harry e Meghan sempre più ricchi: clamorosa mossa

Royal Family, Harry e Meghan sempre più ricchi: mossa a sorpresa. Il duca e la duchessa del Sussex hanno in mente di ampliare i propri business in America

La strada intrapresa da Harry e Meghan ha fatto molto discutere negli ultimi mesi. Lasciare Buckingham Palace per trasferirsi negli Stati Uniti ha portato con sè anche un margine di rischio. Uscire dalla “copertura” economica dei Windsor è sembrato a molti un azzardo. Dover trovare da soli i guadagni necessari a mantenere uno stile di vita altolocato poteva rappresentare un ostacolo arduo. In realtà i duchi del Sussex si sono calati alla perfezione nella realtà californiana e stanno sfruttando a pieno la loro immagine per ottimizzare i propri business. Dopo aver firmato partnership onerose con Spotify e Netflix, ora hanno in mente di fare un grande colpo. Secondo quanto riferito da una fonte reale, infatti, Harry e Meghan sono vicini a chiudere un accordo con il guru degli affari Ollie Ayling. Si tratta del consulente economico dell’ex cantante delle Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger (ex fidanzata di Hamilton) e di diverse star del firmamento USA.

Royal Family, Harry e Meghan sempre più ricchi: un nuovo agente per migliorare i propri business

La fonte ha confermato al Sun: “I Sussex stanno rapidamente espandendo il loro impero commerciale e vogliono che i migliori del settore li aiutino. Ollie Ayling è stato fondamentale per guidare la carriera di Nicole, farle guadagnare soldi e mantenerla all’apice. L’immagine di Harry e Meghan è un potenziale incredibile da sviluppare, una vera macchina da soldi in mano agli uomini giusti. D’altronde sono molto più famosi delle Pussycat Dolls“.

A proposito degli accordi già sottoscritti, la coppia reale riceverà 112 milioni di sterline da Netflix, con il duca che assumerà il ruolo di produttore esecutivo per una serie di documentari sugli Invictus Games. A questi si aggiungono i circa 30 milioni per i podcast esclusivi da realizzare con Spotify.

La stampa americana ha parlato anche di un assegno da 500.000 dollari per la Markle, come anticipo per l’uscita del suo libro per bambini “The Bench“, pubblicato l’8 giugno.

In base ad alcuni calcoli effettuati dagli esperti reali, i Sussex hanno già accumulato circa 230 milioni da quando risiedono a Montecito. L’idea è di raddoppiare la cifra grazie all’aiuto del preziosissimo Ayling.