Federica Panicucci, la lieta notizia: ci sarebbe riuscita dopo due anni

La presentatrice televisiva Federica Panicucci è raggiante: sarebbe finalmente riuscita a consolidare un progetto con Bacini a cui tiene molto, e che aveva dovuto rimandare a causa della pandemia di Covid.

La relazione tra Federica Panicucci e Marco Bacini, iniziata ormai cinque anni fa, è stata definita dagli stessi protagonisti una “storia alla Notting Hill“. Federica, infatti, notando l’imbarazzo di lui davanti alla pioggia di flash dei fotografi, non ha potuto fare a meno di pensare a Hugh Grant, che nel film è un uomo qualunque che s’innamora di una star.

L’amore fra i due è cresciuto giorno dopo giorno, tanto che nel 2019 giravano forti indiscrezioni riguardo un loro matrimonio. La pandemia di Covid, però, li ha sicuramente costretti a sospendere questo progetto: il magazine Nuovo Tv indica che la coppia ha recentemente riaffrontato la questione e preso una decisione.

Panicucci e Bacini, nel 2020 saranno fiori d’arancio?

Federica Panicucci, che ha alle spalle un precedente matrimonio con Marco Fargetta, racconta di essere stata completamente travolta dall’amore per l’imprenditore. La storia con Bacini la appaga da tutti i punti di vista, e questo la rende davvero felice. L’anello portato alla mano da qualche tempo, per molti, non lascia spazio a fraintendimenti.

Il progetto del matrimonio fra i due non sarebbe stato accantonato, al contrario: la coppia avrebbe già scelto Forte Dei Marmi come luogo della loro cerimonia di nozze. I due interessati, per il momento, non hanno fatto sapere nulla, ma le immagini che condividono sui social network parlano da sole.