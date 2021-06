Netflix, annunciata a sorpresa la nuova stagione: fan in delirio!

Una fantastica notizia quella annunciata da Netflix poco fa: arriverà presto la nuova stagione di una serie TV amatissima

Saranno mesi di grandissime novità per ciò che riguarda l’universo Netflix. Diverse nuove serie TV sono già state annunciate e – nonostante le difficoltà legate all’emergenza Covid – presto potrebbero arrivare ulteriori sorprese in questo senso. Poco fa, l’azienda di Reed Hastings ha deciso di fare una vera e propria sorpresa ai fan italiani: arriverà la quinta stagione di Skam Italia.

Si tratta di una notizia a tratti inaspettata, considerando come si era conclusa la quarta stagione dello show con protagonisti alcuni studenti romani. Stando a quanto raccontato da Netflix, ci sarà una trama del tutto nuova con un personaggio principale diverso rispetto agli episodi passati. Ecco tutto quello che sappiamo fino ad ora.

Netflix, arriverà la stagione 5 di Skam: cast e data d’uscita

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Netflix Italia (@netflixit)

È in arrivo la stagione 5 di Skam Italia, con tantissime novità che sicuramente faranno molto piacere ai fan. La serie TV prodotta da Cross Production è giunta ad un punto di non ritorno con gli ultimi episodi motivo per cui – fa sapere Netflix – ci saranno personaggi e trama inediti. I fan si stanno già chiedendo chi potrebbe essere questa volta il personaggio principale dello show. Alcuni attori sono attualmente impegnati in altri progetti, ma molto probabilmente una decisione è già stata presa.

Secondo quanto emerso in rete, potrebbe essere arrivato il turno di Elia, Silvia, Luca o Federica. C’è un indizio che lascia intendere come sarà proprio il primo di questi il nuovo protagonista. Il suo omologo francese sarà infatti volto principale del quinto capitolo di Skam France. Staremo a vedere, intanto sappiamo già che prima del 2022 gli episodi non vedranno la luce.