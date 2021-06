Morta Lisa Banes, nota attrice di Hollywood: aveva 65 anni

Un altro lutto nel mondo del cinema. All’età di 65 anni, si è spenta la nota attrice di Hollywood Lisa Banes

In seguito ad un terribile incidente stradale avvenuto lo scorso 4 giugno a New York, Lisa Banes non ce l’ha fatta e si è spenta ieri 14 giugno al Mount Sinai Morningside Hospital. La notizia è stata data da una persona molto vicina all’attrice di Hollywood, che le è stata vicino in questi giorni difficili. “Era una donna di grande spirito, gentilezza generosità. Sempre dedita al suo lavoro, sia sul palco che davanti alla telecamera. Teneva ancor di più a sua moglie, alla famiglia e agli amici” ha spiegato.

Sposata con Kathryn Kranhold, pare stesse proprio andando ad incontrarla poco prima di essere investita. L’incidente è avvenuto lo scorso 4 giugno nei pressi della Julliard School. La donna stava attraversando la strada, quando una motocicletta la ha travolta e le ha causato un gravissimo trauma cranico.

Chi era Lisa Banes, attrice di Gone Girl e Cocktail

Una carriera importante tanto nel mondo del cinema tanto in quello della TV. L’attrice Lisa Banes – scomparsa nella giornata di ieri a 65 anni – era conosciuta soprattutto per aver recitato in Gone Girl nel 2014 insieme al collega Ben Affleck. Nota anche la sua interpretazione in Cocktail, film con Tom Cruise uscito nelle sale nel 1988.

Di spicco anche la sua carriera nel mondo delle serie TV. Tra i suoi lavori principali, spiccano i ruoli in Nashville e Madame Secretary. Ma anche nei più recenti Masters of Sex e NCIS.