I palinsesti dei programmi Mediaset sono ormai in fase di rifinitura e sono quasi pronti per essere presentati al pubblico a settembre. Paolo Bonolis, Barbara D’Urso e Alessia Marcuzzi sono al centro delle indiscrezioni più interessanti.

A breve verranno presentati i nuovi palinsesti ufficiali per il prossimo autunno. Le indiscrezioni vogliono che quest’anno ci sia un effettivo ridimensionamento da parte di Mediaset nella gestione dei programmi. Questo anche perchè la rete ha deciso un importante cambio strategico.

Si sarebbe infatti deciso di puntare di più sull’intrattenimento a discapito dei programmi di attualità, andando a penalizzare così gli artisti che di sono ritagliati dei ruoli specifici. Il portale Gossip e Tv riporta anche quanto è trapelato riguardo tre fra i nomi più importanti del mondo dello spettacolo italiano: Paolo Bonolis, Barbara D’Urso e Alessia Marcuzzi.

Paolo Bonolis, sono confermati i tuoi programmi?

Paolo Bonolis è considerato ormai da molti anni imprescindibile per il Biscione. Come lui stesso ha confidato a Chi, l’anno prossimo ha intenzione continuare a collaborare con Mediaset per condurre una nuova stagione del fortunato programma “Avanti un altro” insieme all’inseparabile collega Luca Laurenti.

C’è però anche una brutta notizia per il conduttore ed autore televisivo: la trasmissione “Il Senso della Vita” non verrà riproposta. Bonolis spiega: “Ci penso spesso. È un programma di racconto e di pensiero che non può andare in seconda serata. Il suo costo è alto e non può essere collocato in quella fascia. Lo farà sui social qualcuno“.

Ecco una foto della festa dei 60 anni che Paolo Bonolis ha festeggiato recentemente:

Barbara D’Urso avrà ancora dei programmi su Mediaset?

Per Barbara D’Urso ci sarebbe un duro colpo. Sembrerebbe ormai quasi certo che verrà tagliata fuori da ogni programma domenicale, a seguito della cancellazione di “Live, non è la D’Urso” e “Domenica Live“. Tutto questo per fare spazio, secondo quanto è filtrato dagli studi di Mediaset, a Lorella Cuccarini e Stefano De Martino.

Barbara D’Urso rimarrà dunque su Canale 5? Parrebbe proprio di sì, perchè dovrebbe rimanere al timone di “Pomeriggio Cinque“, dal lunedì al venerdì. Il vistoso ridimensionamento potrà essere compensato con la conduzione di altri programmi di breve durata, come ad esempio “Lo Show dei Record“.

Alessia Marcuzzi, che stangata! I programmi di Canale 5

Alessia Marcuzzi avrebbe clamorosamente rifiutato di condurre “Scherzi A Parte“, perchè il co-conduttore sarebbe stato Enrico Papi. Fra i due ci sarebbero state delle vecchie incomprensioni e La Pinella non se la sarebbe sentita. Questa scelta le potrebbe costare cara: c’è infatti il rischio concreto che non le rimanga più un programma da condurre.

Secondo Tv Blog, ci sarebbero anche dei problemi nel rinnovo del suo contratto. D’altra parte, quest’anno ha condotto solo “Le Iene“, che potrebbe essere riformulato. Con “Temptation Island” affidato a Bisciglia, “L’Isola dei Famosi” a Ilary Blasi e “Il Grande Fratello” dato a Signorini, per Alessia Marcuzzi le cose si fanno sempre più complicate.