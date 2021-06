Don Matteo 13, Aldo, Giovanni e Giacomo nel cast: qual è la verità?

Una foto misteriosa che ha scatenato la follia sul web: Aldo, Giovanni e Giacomo saranno nel cast di Don Matteo 13?

NOVITÀ DON MATTEO 13

I 3 carabinieri Barba, Ghisoni e Zappavigna lasciano Don Matteo!

Al loro posto new entry ALDO GIOVANNI E GIACOMO (gireranno la loro prima scena con la capitana Anna e il maresciallo Cecchini venerdì 18 giugno)#DonMatteo13 #ninofrassica #ninofrassicaoff pic.twitter.com/Gx7SxCiUTn — NinoFrassicaOfficial (@ninofrassicaoff) June 14, 2021

Questa mattina, Nino Frassica con tutti i suoi account social ha condiviso una foto che ritrae i tre attori comici, Aldo, Giovanni e Giacomo che andrebbero a sostituire i 3 carabinieri Barba, Ghisoni e Zappavigna di Don Matteo 13.

LEGGI ANCHE > > > Valeria Marini provocata in diretta TV: la risposta spiazza tutti

NON PERDERTI > > > Giulia Salemi, lutto in famiglia per l’ex gieffina: fan commossi

Il trio comico dovrebbe girare la sua prima scena questo venerdì 18 giugno, insieme al resto del cast della fiction Rai, in cui è presente anche lo stesso Nino Frassica.

LEGGI ANCHE > > > Amici 20, ufficiale la rottura: lei lo confessa sui social – FOTO

Don Matteo 13, Nino Frassica e notizie stile “Novella Bella”

“Novella Bella” è l’ironica rubrica messa su da Nino Frassica nel corso di Che Tempo Che Fa in cui, l’attore comico annuncia articoli assurdi ed inventati con titoli fantasiosi. Quello di Aldo, Giovanni e Giacomo nel cast di Don Matteo 13, è un’altra notizia di questo genere, inventata di sana pianta per puro divertimento.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > GF Vip 6, ci saranno anche loro due? La risposta è chiara

Nonostante quella del trio comico sia una notizia della rubrica “Novella Bella”, in realtà nel cast della fiction di Rai Uno, ci saranno celebrità come accade durante gli episodi di Don Matteo. Tra questi, è atteso l’addio di Terence Hill – come precedentemente svelato da Fanpage.it – con quest’ultimo sostituito dall’attore Raoul Bova.