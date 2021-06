Can Yaman, nessuno se lo aspettava: fan delusi

Can Yaman non sta convincendo né vincendo, aspettative deluse ed i fan non riescono a spiegarselo

Brutta sorpresa per Can Yaman che delude ogni aspettativa collezionando soltanto 1.971.000 spettatori pari al 9.8% di share all’esordio in prima serata di Mr Wrong – Lezioni d’Amore, su Canale 5. Gli ascolti del pomeriggio erano di certo più soddisfacenti per l’attore turco e la sua soap opera.

Per quanto riguarda le altri reti Mediaset, Italia 1 ha raccolto 737.000 spettatori con 3.8% di share per il film remake del 2014 di Apes Revolution – Il Pianeta Delle Scimmie, Matt Reeves. Su Rete 4, ottimi numeri per il talk show condotto da Nicola Porro, Quarta Repubblica che ha totalizzato 971.000 spettatori con il 5.9% di share.

Tutti gli ascolti TV di lunedì 14 giugno

⚽ #SpagnaSvezia ora su Rai1 e in streaming RaiPlay anche in altissima definizione su Smart Tv 4K

Segui la diretta ➡ https://t.co/ujQg7Betle#RaiEuro2020 #Euro2020 pic.twitter.com/JTt8r4deDA — Rai1 (@RaiUno) June 14, 2021

Ancora una volta Rai Uno la fa da padrone con la partita degli Europei tra Spagna e Svezia terminata con uno sterile pari che porta un punto ciascuno. A seguire le sorti delle due Nazionali sono stati in 5.673.000 pari al 25% di share. Questi dati permettono, ancora una volta, alla Rai di vincere la gara d’ascolti.

Le altre reti della TV di Stato, hanno totalizzato 1.377.000 spettatori pari al 5.8% di share con Hawaii Five O e 1.073.000 spettatori con il 4.9% di share con NCIS New Orleans su Rai 2. Rai 3, invece, ha totalizzato 1.895.000 spettatori pari ad uno share dell’8.7% con Report.