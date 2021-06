Calciomercato Juventus, Allegri ne manda via due: le trattative per dare un nuovo volto alla rosa della squadra sono già cominciate

Una rosa in parte nuova, non necessariamente più giovane ma con giocatori che abbiano gli stimoli giusti per ricominciare. Sta lavorando su questo, Massimiliano Allegri per il suo nuovo ciclo nella Juventus, e per questo sono giorni di riflessioni profonde sul capitolo cessioni.

Uno dei primo nomi sulla lista, anche perché lui per primo è uscito allo scopetto dichiarando le intenzioni, è quello di Aaron Ramsey. Due stagioni con poche luci e molte ombre, uno stipendio da 7 milioni di euro e un investimento (nonostante il parametro zero) che non ha ripagato

Unica ipotesi per la cessione è la Premier League. C’è l’Everton che aspetta di annunciare l’erede di Carlo Ancelotti (ma ormai sembra chiaro sia Nuno Espirito Santo) e prepara le contropartite. Due soprattutto, entrambe ben conosciute in serie A: Lucas Digne e Allan, che hanno entrambi valutazioni superiori al gallese ma possono partire senza problemi.

E poi c’è la pista Arsenal che per Ramsey sarebbe un ritorno al passato visto che lì ha giocato fino a due stagioni fa. In questo caso però la cessione sarebbe per cash, tra i 10 e i 12 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, Allegri ne manda via due: trattativa con l’Atalanta per Demiral

L’altro nome caldo sul fronte uscite è quello di Merih Demiral, soprattutto nel caso di prolungamento sempre più probabile del contratto di Giorgio Chiellini. Il centrale turco ha voglia di giocare ma sente di non essere inferiore a chi gioca abitualmente in Champions League.

Ecco perché la soluzione Atalanta, che in questo giorni intanto sta definendo la chiusura dell’acquisto di Romero per 16 milioni di euro, sarebbe soluzione gradita. Una formula molto simile, anche se la valutazione attuale di Demiral è pari a 35 milioni. Nei prossimi giorni comunque arriveranno novità.