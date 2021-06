Calciomercato Inter, che beffa per il Milan: pronto il super scambio

Calciomercato Inter, i nerazzurri sono pronti a mettere a segno un super colpo. Sarebbe una beffa per i cugini del Milan

L’Inter sta già lavorando alla prossima sessione di calciomercato. Dopo la firma di Simone Inzaghi, ora l’obiettivo è quello di regalargli i giusti rinforzi per cercare di vincere il campionato anche il prossimo anno e di fare meglio in Champions League. Le difficoltà a livello finanziario costringono Marotta ed Ausilio a cercare affari low cost, tenendo d’occhio il bilancio.

Bisognerà prima risolvere la questione cessioni, con Achraf Hakimi e Lautaro Martinez principali indiziati a lasciare il club quest’estate. Se per l’esterno marocchino stanno già iniziando a circolare i nomi dei possibili sostituti, discorso diverso va fatto per l’attaccante. In queste ore è spuntato un possibile nome che infiammerebbe i tifosi, e si tratterebbe di uno sgarbo ai cugini milanisti.

Calciomercato Inter, super scambio per arrivare a Raspadori

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, l’Inter avrebbe messo nel mirino Giacomo Raspadori del Sassuolo. Talentuoso attaccante classe 2000, si è messo in mostra l’ultima stagione con prestazioni sempre più in crescita. Per completare il reparto offensivo da regalare al neo tecnico Simone Inzaghi, si sta pensando ad un possibile super scambio per far abbassare le richieste del suo attuale club e strapparlo ad un prezzo d’occasione.

Il nome giusto per sbloccare la trattativa è quello di Pinamonti, che non ha mai convinto pienamente all’Inter e potrebbe lasciare già in questa sessione di calciomercato. Bisogna convincere il Dg Carnevali, che ha più volte ribadito la volontà di trattenere l’attaccante della Nazionale almeno per un altro anno.