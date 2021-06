Anticipazioni Un Posto Al Sole, cosa succede a Lara: lo scontro con Marina

Le anticipazioni di Un Posto Al Sole rivelano cos’accadrà a Lara con Pietro Abbate e di un nuovo scontro con Marina

Questa settimana di Un Posto Al Sole diventa sempre più thriller. Dopo che Pietro Abbate ha colto Lara in flagrante intenta a scoprire chi fosse il socio dell’imprenditore che sta cercando di acquistare il terreno dei Cantieri Flegrei-Palladini, l’ha rapita. Il rapimento ha suscitato molte ansie negli amanti della soap opera che non vedono l’ora di scoprire come andrà a finire.

Le anticipazioni della soap opera partenopea, fanno sapere che Lara passerà una notte veramente complicata, ma Roberto Ferri, insospettito dal silenzio della donna, deciderà di mettersi sulle sue tracce. Quanto accadrà sarà sconvolgente. Tuttavia, Marina continuerà ad avere forti sospetti sulla compagna di Ferri e le due finiranno per avere un nuovo scontro.

Anticipazioni Un Posto Al Sole: problemi per Clara ed Alberto

Clara, che ha trovato un posto di lavoro, avrà un acceso diverbio con Alberto in merito all’accudimento del figlio, Federico. L’imprenditore partenopeo dovrà fare i conti con una dolorosa realtà. Per quanto riguarda invece Samuel, finalmente Speranza – che prova a dimenticare Vittorio – decide di dargli una possibilità ed i due escono insieme. Serena e Filippo hanno scoperto il sesso del bambino che aspettano: Irene avrà una sorellina.

Silvia si troverà sempre più immersa in una nuova sensazione ed in nuove emozioni che le farà provare il fatidico Giancarlo di cui, ormai, non può fare a meno a discapito del marito, Michele che è sempre più concentrato alla ricerca della stabilità lavorativa.