Amici 20, ufficiale la rottura: lei lo confessa sui social – FOTO

Ad Amici 20 sono nate tante coppie, ma non tutte sono uscite fuori dal talent: ufficiale la rottura tra una di queste

Rosa Di Grazia e Deddy si sono lasciati. L’ufficialità sembra quantomai scontata, visto che entrambi sembravano molto distanti. Alla richiesta insistente dei fan di uno e dell’altra, la ballerina di Amici 20 ha voluto fare chiarezza, a distanza di 2 mesi dalla finale del talent show, sulla loro relazione.

L’amata coppia ha scelto di intraprendere due strade differenti, separarsi nella vita privata e nel lavoro. Un lungo post su Instagram di Rosa spiega il percorso della loro relazione, Deddy non ha fatto alcun commento, ma si è limitato a mettere ‘mi piace’ al post.

Amici 20, Rosa e Deddy si sono lasciati ufficialmente

“Me lo avete chiesto in tanti e tante volte e io ho sempre glissato”, ha cominciato la ballerina di Amici 20, “sono qui per dirvi che la storia tra di noi, fuori, non ha avuto un nuovo inizio come avrei immaginato e sperato”. Rosa Di Grazia ha messo fine a tutte le domande dei fan di uno e dell’altra con un lungo post su Instagram. La ballerina partenopea ha spiegato: “Si sa le cose possono andare o non andare, fa parte della vita e soprattutto non è colpa di nessuno, semplicemente io non ero ancora pronta a parlarne pubblicamente”.

Tuttavia, i due sono rimasti in buoni rapporti: “Oggi sono serena nel dire che non serbo rancore per lui, ci siamo parlati e chiariti e gli auguro ogni bene”. Nessuna risposta da parte del cantante piemontese, se non un ‘like’.