WhatsApp, adesso gli utenti potranno essere invisibili: come fare

Spunta una grande novità su WhatsApp, con gli utenti che adesso potranno essere invisibili. Andiamo a scoprire come attivare il nuovo trucco.

WhatsApp continua ad essere l’applicazione più amata dagli utenti per messaggiare gratuitamente. Nonostante l’agguerrita concorrenza e le numerose polemiche, l’app del Gruppo Facebook è riuscita a mantenere il primato grazie alle numerose funzioni. In molti però sognano una sorta di invisibilità per la difesa della privacy. Andiamo quindi a vedere i tre strumenti da utilizzare per mettere in pratica il trucco.

FOTO PROFILO: C’è un semplice strumento per evitare che la nostra foto profilo venga vista all’interno dell’applicazione. Infatti per faro bisognerà andare su ‘ Impostazioni ‘, poi su ‘ Account ‘ ed infine su ‘ Privacy ‘. A questo punto potrete cliccare sulla foto profilo e selezionare chi può vederla.

C’è un semplice strumento per evitare che la nostra foto profilo venga vista all’interno dell’applicazione. Infatti per faro bisognerà andare su ‘ ‘, poi su ‘ ‘ ed infine su ‘ ‘. A questo punto potrete cliccare sulla foto profilo e selezionare chi può vederla. STATUS: Lo stesso trucco potrà essere utilizzato per lo stato, evitando che qualcuno spii i tuoi pensieri. Infatti per limitare la versione del tuo status bisognerà fare lo stesso procedimento. Bisognerà andare prima su ‘Impostazioni’, poi Account e poi Privacy . A quel punto quindi bisognerà selezionare le persone che potranno vedere lo stato.

Lo stesso trucco potrà essere utilizzato per lo stato, evitando che qualcuno spii i tuoi pensieri. Infatti per limitare la versione del tuo status bisognerà fare lo stesso procedimento. Bisognerà andare prima . A quel punto quindi bisognerà selezionare le persone che potranno vedere lo stato. SPUNTA BLU: Un altro problema per chi tiene alla propria privacy è la questione delle Spunte Blu. Da oramai molto tempo, però, l’applicazione ha permesso agli utenti di eliminare le spunte blu. Per farlo bisognerà andare su Impostazioni, Account e Privacy ed infine selezionare ‘conferma di lettura‘. Giunti qui, dovrete eliminare questa opzione.

WhatsApp, arriva un nuovo aggiornamento per gli utenti: cosa cambia

Non finiscono mai i lavori di aggiornamento di WhatsApp da parte del team di sviluppatori, pronti a soddisfare sempre gli utenti. Da qualche settimane, infatti, è sbarcata una nuova versione della Beta negli store digitali (App Store e Play Store). All’interno dell’applicazione a breve sarà possibile ottenere uno strumento che ‘susggerirà’ i nuovi sticker. Per ottenerlo e provarlo bisognerà scaricare la versione 2.21.12.1 della Beta dell’applicazione. Infatti digitando qualcosa nella barra dei messaggi, l’icona delle emoji a sinistra diventerà colorata se il testo corrisponde ad uno sticker salvato.

Una volta cliccato su questa icona sarà possibile vedere tutti i suggerimenti. Inoltre la nuova feature non dovrebbe avere nessun problema con gli ‘sticker ufficiali‘, mentre potrebbe zoppicare con gli adesivi scaricati da terzi. Se l’aggiornamento della Beta riuscirà a convincere gli utenti, ben presto la nuova modalità di suggerimento degli sticker sbarcherà anche sull’applicazione ufficiale.