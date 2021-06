Litigi tra le coppie nate nel Trono Classico di Uomini e Donne? Mancano sempre all’appello Vanessa e Massimiliano: le parole della Curcio ai fan

Tra le amatissime coppie nate nell’ultima edizione del talk show ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale Cinque, Uomini e Donne, è nata una grande sintonia ed amicizia, ma tra tutte mancano sempre all’appello Massimiliano Mollicone e Vanessa. Il pubblico starebbe infatti pensando che i due siano un po’ snobbati dal resto del gruppo: Giacomo Czerny e Martina Grado, Alessio Ceniccola e Samantha Curcio.

E’ stata proprio questa ultima tronista a dare spiegazioni sull’assenza dei due ad un evento dove ieri hanno invece preso parte loro quattro. Samantha non fa nomi ma il riferimento a Massimiliano e Vanessa sembra palese quando entra nel vivo del discorso.

Nelle Stories di Instagram l’ex tronista in fase abbiocco post pranzo ha dichiarato: “Chi organizza gli eventi, chi investe dei soldi per organizzare gli eventi è libero di invitare o di non invitare chi gli pare. Dunque non stiamo a pensare a dietrologie, litigi, cose che non esistono”.

Samantha Curcio, ex tronista di Uomini e Donne, e l’importante chiarimento ai follower

Delle tre coppie nate nel trono classico di Uomini e Donne sembrerebbero mancare sempre all’appello Vanessa e Massimiliano, mentre Samantha, Alessio, Martina e Giacomo appaiono continuamente insieme ad eventi e feste private.

Il pubblico del seguitissimo talk show ha immediatamente pensato che con Vanessa e Massimiliano ci fossero stati dei litigi. La Curcio, anche se in maniera indiretta, ha voluto chiarire ai propri followers che non esistono ‘dietrologie’.

GUARDA QUI LE STORIES DELLA CURCIO>>> Il chiarimento di Samantha ai followers di Instagram

“Io non sapevo chi fosse invitato a questo evento” ha sottolineato Samantha, “nessuno di noi ha il potere di scegliere chi portarsi o chi fare invitare ad un evento. Nessuno ha litigato con nessuno e nessuno snobba nessuno. State sereni!“. Con queste parole l’ex tronista ha concluso il suo messaggio.