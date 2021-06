Uomini e Donne, flirt tra ex corteggiatori: tutti gli indizi

Instagram non mente mai: gli indizi social di due ex corteggiatori di Uomini e Donne danno l’idea di un flirt più che avviato

I social network hanno facilitato il lavoro del mondo del gossip. Gli indizi di Instagram non mentono mai – o quasi – ed è per questo che ai fan più attenti non è sfuggito un dettaglio molto particolare. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, Sammy Hassan – noto per la sua discesa al dating show per la tronista Giovanna Abate – ha pubblicato una serie di storie ambigue.

LEGGI ANCHE > > > Tale e Quale Show, super nomi per il cast: l’indiscrezione



NON PERDERTI > > > Michele Placido al timone di un nuovo progetto: “Sento una grande emozione”

Una prima storia lo ritrae alla guida verso una meta non specificata, accompagnato dalla scritta ‘Happy Hour‘, subito dopo in una seconda storia si scorge una mano femminile ed un cuoricino sospetto. La terza storia su Instagram mostra l’ex corteggiatore in spiaggia, in dolce compagnia, sulle note di Shallow.

LEGGI ANCHE > > > Camila Raznovich, torna un celebre programma sulla Rai: decisione definitiva

Uomini e Donne, gli indizi non mentono: il nuovo flirt tra Sammy e Irene

Se è vero che due indizi fanno una prova, allora è anche vero che tra i due ex corteggiatori c’è del tenero che aspetta soltanto di essere alla luce del sole, a tempo debito. La bellezza di Irene, ex corteggiatrice di Aldo Palmeri e Tommaso Scala, già allora colpì la maggior parte del pubblico maschile, senza passare inosservata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Giorgia Soleri, arriva una rivelazione pazzesca: fan sorpresi – FOTO

Per altro, Irene e Sammy hanno condiviso un’altra esperienza, oltre quella di corteggiatori ad Uomini e Donne: entrambi sono stati tentatori di Temptation Island. Interessi e programmi comuni, una buona cena a base di pesce, c’è altro da aggiungere?