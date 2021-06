Uomini e Donne, la decisione definitiva di Tina Cipollari: pubblico sorpreso

Tina Cipollari e l’abbandono di Uomini e Donne, cosa farà l’opinionista più amata? Arriva la decisione definitiva che sorprende tutti

E’ da alcune settimane che i rumors parlano di un nuovo abbandono di Tina Cipollari a Uomini e Donne, una notizia che ha fortemente preoccupato i fans dell’amatissima opinionista di Maria De Filippi. Dopo tempo, però, è finalmente arrivata la decisione definitiva della Cipollari che ha sorpreso il pubblico del talk show di Mediaset.

Gemma Galgani, sua acerrima nemica, dovrà ‘sopportarla’ ancora a lungo: Tina non lascerà il programma. La notizia sta facendo in queste ore gioire una grande fetta del pubblico di Uomini e Donne che vedono nell’opinionista una colonna portante del programma ideato e condotto dalla De Filippi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO>>> Uomini e Donne, litigi tra le coppie? Arriva un importante chiarimento -VIDEO

Tina Cipollari non abbandona Uomini e Donne: la conferma ufficiale

A rendere ufficiale la notizia è stato Dagospia nella rubrica A lume di candela. Qui si rende noto che in realtà l’abbandono di Tina Cipollari non era altro che una notizia fake come spesso succede tra una stagione e l’altra del talk show. Difatti, non è questa la prima volta che i rumors parlando di un addio definitivo di Tina Cipollari al seguitissimo programma di Mediaset.

A dare manforte alla falsa notizia è stato il trasferimento dell’opinionista: Tina ha lasciato la capitale (Roma) per seguire il suo compagno al Nord. Un dettaglio che aveva ulteriormente fatto credere ai fans di Tina che per questioni logistiche questa ultima avesse deciso di cambiare totalmente vita anche dal punto di vista lavorativo.

TI CONSIGLIO QUESTO ARTICOLO>>> Massimo Giletti addio, è pronto per prendere una decisione clamorosa

Dunque nessun timore per il pubblico di Uomini e Donne che da sempre supporta la Cipollari: l’opinionista tornerà anche nella prossima stagione del programma televisivo ad occupare la propria poltrona.