Regina Elisabetta, clamoroso annuncio: è accaduto poco fa

Regina Elisabetta, la battuta di Biden al G7: “Mi ricorda qualcuno”. Il presidente americano ha incontrato Sua Maestà durante il G7 in Cornovaglia

L’organizzazione del G7 in Cornovaglia ha visto in prima linea anche la Regina Elisabetta. I potenti della Terra fanno visita a Sua Maestà, in uno dei suoi luoghi preferiti nel Regno Unito. Ieri il presidente americano Joe Biden e la First Lady, Jill Biden, sono stati ospitati per un tè nella residenza reale. I Biden hanno incontrato la regina nell’intervallo di tempo tra un appuntamento istituzionale e l’altro. Saranno ora impegnati infatti nel vertice Nato a Bruxelles.

Parlando con i giornalisti presenti Joe Biden ha fatto una battuta che ha divertito tutti. Un apprezzamento nei confronti di Elisabetta II, con un paragone molto personale.

“Mi ha ricordato mia madre. Sia in termini di aspetto che per la generosità e l’atteggiamento”.

Il presidente ha aggiunto: “Avrei voluto rimanere più a lungo perchè sono stati dei momenti davvero piacevoli. E’ stata davvero molto gentile e dolce con noi“.

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, Kate: “Vorrei vedere Lilibet, almeno in videochiamata” – VIDEO

LEGGI ANCHE >>> Regina Elisabetta, c’è l’addio improvviso: scoppia la polemica

Regina Elisabetta, la battuta di Biden al G7: “Assomiglia molto a mia madre”

Joe Biden aveva precedentemente dichiarato alla stampa del suo legame particolare con la madre, scomparsa nel 2010 all’età di 92 anni. I due erano molto legati e lei ha avuto una “profonda influenza nella sua vita“.

Ha detto che lo ha aiutato a superare un problema di balbuzie quando era ancora adolescente, oltre a organizzare la raccolta fondi del caffè mattutino quando si è candidato per la prima volta al Senato nel 1972.

I Biden si sono recati al Castello di Windsor a bordo del “Marine One”, dopo aver partecipato al vertice del G7 in Cornovaglia.

La coppia è atterrata poco prima delle 17:00 di domenica e sono stati accolti da Sua Maestà nell’ala conferenze della residenza.

Gli è stato offerto anche uno spettacolo della Guardia d’Onore, realizzato dai Granatieri del Primo Battaglione della Compagnia della Regina. In più è stato suonato, come da consuetudine, l’inno americano al loro arrivo.

Il presidente americano è rimasto favorevolmente impressionato dal Castello, concedendosi un’altra battuta: “Potremmo sistemare la Casa Bianca nel cortile”.

In totale la visita istituzionale è durata più di un’ora e si sono affrontati anche temi di politica estera, parlando del presidente cinese Xi Jinping e del presidente russo Vladimir Putin.