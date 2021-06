Netflix, offerte imperdibili per i nuovi utenti: serie tv a costo zero

Nuove imperdibile offerte per chi si approccia per la prima volta a Netflix. Andiamo a vedere perchè ci saranno delle serie tv a costo zero.

Netflix è pronto a portare una nuova ondata d’utenza all’interno della piattaforma, con delle offerte irrinunciabili per tutti i nuovi utenti. Inoltre durante questo mese arriveranno tantissime nuove serie tv e soprattutto le nuove stagioni delle serie già acclamate dal pubblico. Infatti dal 28 maggio scorso è iniziata la nuova stagione di ‘Lucifer‘.

I clienti che voglio avvicinarsi al mondo dello streaming video, potranno usufruire delle speciali offerte presenti su Tim e Sky. Oramai da molto tempo, Netflix collabora sia con l’operatore telefonico, che con la pay-tv pronti a dividersi le serie più acclamate della piattaforma. Andiamo quindi a vedere quali pacchetti potranno scegliere i nuovi utenti.

Netflix, due imperdibili offerte con Tim e Sky: tutti i dettagli

Collaborando con la piattaforma streaming, Tim ha dato alla nascita ad un nuovo pacchetto chiamato ‘Mondo Netflix‘. Chiunque scelga questa offerta avrà a disposizione tutti i titoli presenti su Tim Vision, con la presenza di tutti i titoli di Netflix. Il pagamento dell’offertà sarà mensile ad un prezzo di 12,99 euro con il TIMvision Box disponibile a costo zero.

Mentre invece la seconda offerta è stata elaborata direttamente da Sky. Infatti chi è già abbonato alla pay-tv, potrà usufruire del pacchetto ‘Intrattenimento Plus‘. Il costo dell’abbonamento è di 9,99 euro ogni trenta giorni. Nel prezzo, però, saranno incluse anche tutte le serie della piattaforma streaming di Red Hastings.

Infine per accedere al mondo Netflix gli utenti potranno sempre utilizzare un VPN. I servizi VPN, infatti, sono sempre più conosciuti in tutto il mondo e servono a viaggiare in rete in maniera sicura. Ad oggi, inoltre, i VPN serviranno per accedere anche al catalogo Netflix degli altri paesi. Quindi chiunque potrà godersi tutto il catalogo della piattaforma streaming in maniera sicura e protetta.