Morto Ned Beatty, attore candidato agli Oscar: aveva 83 anni

Lutto nel mondo del cinema. All’età di 83 anni, è scomparso l’attore hollywoodiano Ned Beatty. L’annuncio della figlia

Si è spento nella sua casa a Los Angeles Ned Beatty, noto attore hollywoodiano conosciuto per la sua candidatura all’Oscar per Quinto potere. A darne la notizia la figlia Blossom Beatty, che ha parlato ai microfoni di The Hollywood Reporter. Secondo le sue parole, Beatty sarebbe morto per cause naturali.

Immediata la reazione del mondo del cinema, con tantissimi messaggi di cordoglio da parte di colleghi e fan. Ned Beatty si sposò per ben quattro volte nel corso della sua vita, e dalle sue relazioni ebbe ben otto figli. L’ultima e attuale moglie era Sandra Johnson, sposata il 20 novembre 1999.

Chi era Ned Beatty, l’attore scomparso a 83 anni

Grande protagonista del cinema americano, Ned Beatty fece il suo esordio nel 1972 con Un tranquillo week-end di paura. L’apice della sua carriera lo ebbe sicuramente con Quinto potere, grazie al quale venne anche candidato agli Oscar. Moltissime le apparizioni anche sul piccolo schermo, in serie TV come Celebrity, La signora in giallo, Autostop per il cielo, CSI e Law & Order – I due volti della giustizia.

Tra i suoi film più famosi Friendly Fire, Tutti figli di Dio, Chi ha ucciso Sherlock Holmes?, Last Train Home (che gli valse la nomination agli Emmy Awards), Illusioni e I viaggi di Gulliver. Importante anche la sua carriera come doppiatore. Sua la voce dell’orso di peluche Lotso in Toy Story 3 – La grande fuga.