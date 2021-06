Giulia Salemi fa tremare i fan: “Una pessima idea” – VIDEO

Giulia Salemi fa tremare i fan. La gita in Toscana insieme a Pierpaolo Pretelli è bellissima ma una sua scelta si conferma disastrosa

Nel weekend Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno (ri)scoperto la bellezza di Firenze. Una domenica da puri turisti in giro per le strade, le chiede e i musei del capoluogo toscano, tornano liceali per un giorno come ha ammesso lei stessa in uno dei tanto scatti che ha voluto regalare ai suoi fan.

Ma non tutto è andato come la coppia aveva programmato. Complice la bellissima giornata, Giulia ha deciso di vestirsi molto leggera e, come se fosse al mare, anche di indossare le infradito. Ecco, quella non è stata una buona idea perché nelle vie del centro di Firenze c’è anche molto acciottolato e per i suoi piedi non è stata una benedizione.

Così ad un certo punto ha dovuto dire basta, perché il dolore era diventato insopportabile. Si è cambiata le scarpe e ha criticato la sua scelta: “Pessima idea… Non andate mai in giro con le infradito…”. Solo un piccolo inconveniente però perché come ha fatto capire la coppia, la giornata è stata spettacolare e molto istruttiva.

CLICCA QUI PER IL VIDEO

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Giulia De Lellis e la scenata di gelosia a Carlo Gussalli: cos’è successo – VIDEO

Giulia Salemi fa tremare i fan: sabato insieme a Pierpaolo è stata protagonista di un bel gesto

Dietro al viaggio in Toscana però non c’erano solo motivo legati alla vacanza e al turismo. Il giorno prima infatti i Prelemi erano stati a Pistoia, per fare visita alla famiglia di Luana D’Orazio, la 22enne morta per un incidente sul lavoro a Prato. Quando Giulia aveva scoperto che la ragazza era una loro fan, insieme al fidanzato ha deciso di aprire una raccolta fondi da destinare al bimbo di Luana, Alessio.

Una giornata speciale nel ricordo di Luana. Grazie a tutti da parte di tutta la sua famiglia.❤️ @pierpaolopretel pic.twitter.com/PExlnC9XE7 — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) June 12, 2021

Così sabato hanno fatto visita alla famiglia pranzando con loro per consegnare virtualmente quanto hanno raccolto in queste settimane. Un incontro toccante, tra lacrime e sorrisi che ha dimostrato ancora una volta come il mondo dello spettacolo e dei Vip sappia rendersi utile quando vuole.

Così Giulia ha salutato la famiglia della ragazza: “Grazie Emma per aver condiviso con noi parte del tuo dolore. Luca, amico speciale, il tuo sorriso è sempre con me. Alberto, il nostro cuore è tuo. Speriamo che la nostra visita vi abbia regalato un po’ di leggerezza ed allegria”.