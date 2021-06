Diego Dalla Palma, che frecciata a Romina Power e Chiara Ferragni

Diego Dalla Palma ha concesso un’intervista per presentare il suo programma Rai “Uniche”. Il famoso truccatore ha anche raccontato diversi aneddoti, punzecchiando Chiara Ferragni e Romina Power ed elogiando Caterina Guzzanti.

La storia di Diego Dalla Palma, apparentemente, è una bellissima favola. Da figlio di pastori, è riuscito con il suo talento a diventare uno dei truccatori pià famosi al mondo. Ha spesso raccontato, però, di aver subito appena quindicenne degli abusi durante il suo soggiorno in un convitto di preti di Venezia.

Nonostante l’incredibile carriera celebrata anche dal New York Times e la possibilità di truccare oltre trentamila clienti, fra cui Ornella Vanoni e Anna Magnani, dai 24 ai 50 anni diventò dipendente ed ossessionato dal sesso. Dopo la morte dei suoi genitori, però, cominciò lentamente ad analizzare la sua vita e a decidere di curarsi.

Diego Dalla Palma: “Era meglio se Romina Power fosse rimasta a casa sua”

Parlando con Il Fatto Quotidiano riguardo il suo programma televisivo “Uniche“, in onda su Rai Premium e mercoledì sera alle 23:15 su Rai Play, ha rivelato di aver avuto due incontri poco gradevoli con Romina Power e Florinda Bolkan. Della Palma ha aggiunto: “Consideravano ogni domanda una provocazione. Era meglio se rimanevano a casa“.

Uno dei personaggi che più ha amato nelle sue interviste è Sabina Guzzanti, a cui ha spesso pensato anche dopo l’incontro. Chiara Ferragni, invece, è un personaggio che lo incuriosisce, ma solo perchè non riesce a capire cosa non le piaccia di lei e come abbia fatto a diventare una star internazionale.

Diego Dalla Palma: “Sono un rispettoso traditore”

Diego Dalla Palma, si definisce come un uomo che oggi ha un bisogno disperato di sentirsi amato e valorizzato, un po’ come le sue ospiti del programma “Uniche”. L’amore rimane per il truccatore un nodo irrisolto: ad oggi si definisce un “rispettoso traditore“. Conferma di aver avuto tre storie importanti nella sua vita: con Anna e con due uomini.

Ricorda poi quando un ex lo picchiò fino a farlo diventare incoscente. Di lui vuole che si ricordi di lui non tanto l’arte, ma il suo spirito libero: “Non tributiamo nemmeno il doveroso omaggio a personalità straordinarie come Milva o a Carla Fracci, tanto per fare due esempi recenti. Cosa vuole che resti di me? Nulla“.