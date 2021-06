Camila Raznovich, che mazzata: nessuno se lo aspettava

Brutte notizie per Camila Raznovich al suo esordio, nessuno si aspettava dati così bassi per un programma: risultati deludenti

Grazie per aver seguito il #KilimangiaroEstate

Domenica prossima alle 21.20 su #Rai3 torniamo con altri viaggi e avventure. pic.twitter.com/eDSCLL8Gn0 — Rai3 (@RaiTre) June 13, 2021

Ieri sera, domenica 13 giugno, Camila Raznovich era in onda su Rai 3 con Kilimangiaro Estate. Le aspettative erano molto alte per il programma e per la conduzione, ma soltanto 684.000 spettatori – con il 3.4% di share – ha scelto di seguire la trasmissione. Per un grande ritorno non era esattamente ciò che si aspettavano i vertici della TV di Stato.

LEGGI ANCHE > > > Massimo Giletti addio, è pronto per prendere una decisione clamorosa

NON PERDERTI > > > Uomini e Donne, flirt tra ex corteggiatori: tutti gli indizi

Tuttavia, la Rai può dirsi soddisfatta dei risultati ottenuti con la partita degli Europei tra Olanda e Ucraina. Sono 4.940.000 gli spettatori – pari al 24% di share – che hanno visto i 5 gol della partita con gli olandesi che hanno conquistato i loro primi 3 punti. Su Rai 2, invece, Delitti in Paradiso ha catturato 1.304.000 spettatori con il 6.5% di share.

LEGGI ANCHE > > > Tale e Quale Show, super nomi per il cast: l’indiscrezione

Tutti gli ascolti TV di domenica 13 giugno

Questo film su Canale 5 che parla di una storia vera, dell’adozione, del percorso da fare insieme, di tutti i problemi che possono esserci, ecc. lo consiglio vivamente ❤️

O qui o su Amazon Prime. Secondo me merita 🥰 #InstantFamily pic.twitter.com/LAg9mu0FtH — Kat {TrustNo1❌} (@KatiaScrii) June 13, 2021

Su Canale 5, il film Sean Anders, Instant Familyha raccolto un ottimo numero: 2.097.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Italia 1, invece, Un’Estate al Mare ha intrattenuto 1.020.000 spettatori con il 5.4% di share; per terminare con le reti Mediaset, Rete 4 ha raccolto 575.000 spettatori con il 3% di share per il film di Jonathan Baker, Inconceivable.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Michele Placido al timone di un nuovo progetto: “Sento una grande emozione”