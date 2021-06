Calciomercato Juventus, un big verso la cessione: la possibile destinazione è sorprendente. Allegri valuta una profonda rifondazione del centrocampo

La Juventus di Massimiliano Allegri inizia a prendere corpo. Le trattative di mercato sono ancora in fase embrionale ma a Torino hanno già le idee molto chiare su come rinforzare la rosa. Il tecnico livornese ha individuato nel centrocampo il reparto da modificare profondamente, per ridonare solidità ad una squadra apparsa smarrita proprio nella mediana lo scorso anno. Non è un mistero come lo stesso Andrea Pirlo si sia lamentato più volte della mancanza di un paio di uomini cardine nella zona nevralgica, in grado di prendere in mano le operazioni nelle varie fasi delle partite. Gli obiettivi a Vinovo sono sostanzialmente due: Pogba e Locatelli. Una certezza e una scommessa sul futuro. Due colpi che potrebbero ridonare smalto ad una squadra apparsa piuttosto imbolsita nella manovra. Prima però bisogna concentrarsi sulle cessioni. Sulla lista degli esuberi figurano Ramsey, Rabiot e Bentancur.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, un top club europeo su Calhanoglu: offerta monstre

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, decisione clamorosa: rifiutato il rinnovo

Calciomercato Juventus, un big verso la cessione: può tornare al Boca Juniors

Anche l’uruguaiano, ritenuto un ottimo prospetto, potrebbe finire per essere ceduto. Alla soglia dei 24 anni non ha compiuto quel salto di qualità che tutti si attendevano e ora si valutano proposte anche sul suo conto. Arrivato a Torino nel 2017 all’interno dell’operazione Tevez-Boca Juniors, viene valutato attualmente 35 milioni di euro. Proprio gli argentini potrebbero essere la sua futura destinazione. Un ritorno al passato favorito da una clausola nel suo contratto. Gli Xeneizes vantano un 40% sulla futura rivendita del calciatore e questo potrebbe consentirgli di riportarlo alla base per metà prezzo. Su di lui resta vigile anche l’Atletico Madrid che deve sostituire il partente Torreira. La Juventus spera di massimizzare il prezzo di vendita grazie all’attuale Copa America, in cui Bentancur è impegnato con l’Uruguay. Soldi che verranno poi reinvestiti nello stesso reparto, per dare ad Allegri una squadra in grado subito di riprendersi lo scudetto.