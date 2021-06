Calciomercato Juventus, annuncio Cristiano Ronaldo: tifosi gelati dopo quanto ammesso dal campionissimo portoghese.

La Juventus come si comporterà sul fronte mercato? Questa è una domanda che la maggior parte dei tifosi si sono posti. La Vecchia Signora dopo aver riportato a Torino Massimiliano Allegri ha lanciato un chiaro messaggio: rivoluzione totale (o quasi). Con il conte Max in cabina di regia potrebbero saltare diverse teste nello spogliatoio bianconero, a partire da CR7.

Subito dopo l’Europeo Ronaldo potrebbe tornare in patria, allo Sporting Lisbona, nella sua squadra del cuore. Un ritorno alle origini, nel club che lo ha lanciato tra i professionisti. Il portoghese è legato alla Juventus per un altro anno a 30 milioni di euro netti a stagione e la voglia di giocare ad alti livelli potrebbe spingerlo a un trasferimento al PSG. Queste suggestioni frutto di una logica di mercato che potrebbero rivelarsi del tutto infondate dopo aver ascoltato le dichiarazioni del penta pallone d’oro alla vigilia dell’esordio ad Euro 2020 del suo Portogallo.

Calciomercato Juventus, futuro Cristiano Ronaldo: parole che sanno d’addio?

Cristiano Ronaldo al momento pensa solo al suo Portogallo, prossimo all’esordio Euro 2020 contro l’Ungheria. Il presente è davvero più importante del futuro? Per un campione come CR7 non esiste ne tempo ne priorità. “Gioco ad altissimi livelli da tanti anni, le voci sul futuro non mi influenzano, non mi fanno neanche il solletico. Se fossi agli inizi della mia carriera, se avessi 18 o 19 anni, forse non ci dormirei la notte”, ha affermato il fuoriclasse portoghese in conferenza stampa.

“Adesso ho 36 anni e qualsiasi cosa succederà in futuro sarà il meglio. Non importa se rimarrò alla Juve o se andrò via, quello che conta ora è l’Europeo. È il mio quinto, ma è come se fosse il primo. Voglio cominciare col piede giusto, vogliamo giocare bene e dare tutto dalla prima all’ultima partita”.