Calciomercato, Jovetic in una Big di Serie A: colpaccio a zero

Stevan Jovetic è pronto a tornare in Italia durante questa finestra di calciomercato. Sulle tracce del montenegrino ci sarebbe una big di Serie A.

Sembrerebbe finita l’esperienza di Stevan Jovetic al Monaco, con l’attaccante montenegrino pronto a fare il suo rientro in Italia. Infatti sulle sue tracce ci sarebbe la Lazio, disposta a fare qualche sacrificio sul mercato per accontentare il nuovo allenatore Maurizio Sarri. In quanto a budget, la scelta di Jovetic è mirata visto che l’attaccante è in scadenza di contratto e quindi ci sarebbe da pagare solo l’ingaggio.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Calciomercato Milan, un top club europeo su Calhanoglu: offerta monstre

Nell’ultima stagione alla corte del Principato, ‘Jojo‘ è riuscito a realizzare 8 reti in 33 presenze tra campionato e coppe. In Italia l’attaccante montenegrino ha giocato con la maglia della Fiorentina (2008-2013) e con quella dell’Inter (2015). Adesso Jovetic sarebbe pronto al rientro nella penisola, visto che si adatterebbe alla grande ai due moduli usati da Maurizio Sarri: il 4-3-3 ed il 4-3-1-2.

Calciomercato, non solo Jovetic per la Lazio: arriva anche Hysaj

La Lazio è pronta a fare un gran mercato per permettere a mister Sarri di lavorare al meglio. Tra gli obiettivi di mercato di Igli Tare e Claudio Lotito c’è anche uno dei pupilli del tecnico toscano: stiamo parlando di Elseid Hysaj. Infatti il terzino della nazionale albanese ha ormai rotto con il Napoli e sembrerebbe pronto ad una nuova sfida. A favorire la trattativa ci sarebbe anche il contratto in scadenza dell’albanese.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Calciomercato Juventus, decisione clamorosa: rifiutato il rinnovo

Così il terzino albanese dovrebbe essere il secondo acquisto ufficiale della Lazio dopo Dimitrije Kamenovic, promettente difensore serbo. Hysaj è amato da Sarri proprio per la sua grande adattabilità. Infatti il terzino potrebbe giocare sia sulla fascia destra, che su quella sinistra. Con la Lazio Hysaj dovrebbe trovare un accordo economico che oscilla tra gli 1,5 e i 2 milioni di euro, un contratto che sembra alla portata di Claudio Lotito.