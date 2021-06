Ventimiglia, un uomo uccide la sua ex compagna e si toglie la vita

Era da poco uscito dal carcere il 65enne che oggi pomeriggio ha ucciso la sua ex compagna a Ventimiglia: il secondo femminicidio in 24 ore

Aveva da poco lasciato il carcere Antonio Vicari, 65enne, ma la reclusione non gli è servita a molto. Difatti, l’uomo appena ha potuto ha ucciso la sua ex compagna con tre colpi di pistola all’esterno di un bar a Ventimiglia.

E’ successo questo pomeriggio l’ennesimo femminicidio-suicidio. L’uomo dopo avere ucciso la sua ex di anni 30, Sharon Micheletti, si è poi tolto la vita. La vittima si trovava in auto all’esterno di un bar in via Tenda ed aspettava il suo attuale compagno.

Ma il 65enne, da poco tornato in libertà a seguito di molestie nei confronti della sua prima moglie, appostatosi non poco distante dalla 30enne, ha atteso il momento giusto per fare esplodere 3 colpi di pistola calibro 7.65.

Uccide l’ex compagna a Ventimiglia: la ricostruzione

Secondo la ricostruzione della polizia di Ventimiglia, l’uomo appostatosi poco distante dall’auto in cui era seduta la 30enne, ha atteso che il compagno della ragazza si allontanasse per agire.

Avvicinatosi all’auto della vittima, ha fatto esplodere tre colpi di pistola uccidendola. Secondo alcune testimonianze il 65enne, prima di scappare via, avrebbe tentato di uccidere anche il compagno della giovane. E’ questo il secondo femminicidio avvenuto in Liguria nell’arco di 24 ore.