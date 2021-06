Uomini e Donne, nuovo amore per un ex tronista: lei stava con un cantante

Uomini e Donne, nuovo amore per un ex tronista che è rimasto nel cuore delle sue fan: lei stava con un noto cantautore romano

Nuovo amore in corso per un ex tronista di Uomini e Donne che per un po’ di tempo aveva fatto perdere le sue tracce. Eppure Oscar Branzani, dal 2016 a oggi resta uno de più seguiti tra quelli che hanno occupato la poltrona rossa anche per la sua appassionante e tormentata storia con Eleonora Rocchini.

Un retaggio del passato, perché il loro rapporti si è chiuso quasi due anni fa e adesso lui torna a far parlare gli esperti di gossip per un’altra love story. Secondo il portale specializzato ‘Very Inutil People’ infatti Oscar starebbe frequentando la biondissima Federica Lelli, ex storica fidanzata del cantante Ultimo.

L’ultimo avvistamento, sabato 12 giugno: i due sono stati sorpresi in un paio di noti locali romani insieme ad un’altra ex protagonista di Uomini e Donne, Ginevra Pisani. E il loro atteggiamento era di quelli che non si frequentano solo per amicizia.

Uomini e Donne, nuovo amore per un ex tronista: tutti gli indizi che portano a Federica

Oscar Branzani per tre anni è stato protagonista su riviste e portali di gossip, perché quella con Eleonora Rocchini è stata una storia molto intensa. Napoletano lui, fiorentina lei, sembravano avviati ad una lunga frequentazione. Poi la rottura, clamorosa e improvvisa, non senza strascichi polemici e accuse reciproche. Ma nel passato del ragazzo c’è anche una storia con l’influencer Chiara Biasi.

Federica invece è stata fidanzata per parecchio tempo con Ultimo, ancora prima che lui diventasse famoso con la doppia partecipazione al festival di Sanremo. Pochi mesi fa si sono detti addio e lui adesso è tornato a sorridere accanto a Jacqueline Di Giacomo, la secondogenita di Heather Parisi.

E se mai avessimo bisogno di un indizio, basta guardare il profilo di Federica per capire, In diverse delle immagini più recenti su Instagram indossa i costumi della linea che è di proprietà di Oscar Branzani. Solo una testimonial? Pare che sia molto di più.