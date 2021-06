Tale e Quale Show si prepara a ripartire con la nuova stagione e intanto spuntano fuori le prime indiscrezioni sul cast

Si sta lavorando per formare il cast di Tale e Quale Show 2021 e i nomi sui concorrenti man mano saltano fuori. Questa è la volta di un personaggio amatissimo sul web e non solo. E’ stato proprio il conduttore del programma a spifferare il suo nome.

Difatti, nella serata di ieri assieme alla Nazionale italiana di calcio, hanno debuttato anche i The Jackal su Rai Play dove è stato ospite Carlo Conti assieme a Michela Giraud e Lillo. In chiusura e dunque dopo la vittoria dell’Italia, Conti ha deciso di festeggiare con l’incredibile news, “Preparati Ciro!“, annunciando così il primo concorrente di Tale e Quale Show 2021: Ciro Priello.

Tale e Quale Show ritorna a settembre sul piccolo schermo: i personaggi che potrebbero formare il cast

Tale e Quale Show tornerà dal prossimo settembre su Rai 1 e con al timone Carlo Conti ad intrattenere ogni venerdì sera il pubblico del piccolo schermo. Stando alle prime indiscrezioni, saranno tantissimi i personaggi famosi che si metteranno in gioco.

Tra i primi nomi che potrebbero formare il cast, oltre a Ciro Priello, nelle ultime ore si parla tantissimo anche di due reduci dal Grande Fratello Vip 5, Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli.

Gli ex gieffini per partecipare al format avrebbero effettuato dei provini e qualora la cosa si dovesse concretizzare, per la Orlando si parlerebbe di un ritorno in Rai mentre per il Pretelli sarebbe questo un primo debutto in Rai.

Tra i candidati vi sarebbe anche Nadia Rinaldi pronta a fare emergere la sua il suo talento come attrice. E restando in questo campo, nel cast del programma spunta anche il nome di Federico Russo, giovane attore che interpretato Mimmo nella fiction “I Cesaroni”. Seguiranno aggiornamenti.