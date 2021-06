Simona Ventura dopo l’esperienza a Game of games, terminata non come avrebbe desiderato, potrebbe restare a Rai. Le ultime indiscrezioni.

Simona Ventura ha vissuto una grande delusione. L’epilogo di Game of Games, programma che ha condotto con entusiasmo ha raccolto poche visualizzazioni. Il pubblico ha preferito guardare sempre altri programmi e forse la Rai production potrebbe anche prendere in considerazione di non dare seguito a questo show.

Archiviata l’esperienza di Game of games, Simona Ventura dunque si è allontanata dal piccolo schermo godendosi il primo relax dell’estate 2021 come testimonia l’ultimo scatto pubblicato sui social. Relax prima del ritorno in TV? Scopriamo le ultime indiscrezioni.

Simona Ventura, indiscrezione sensazionale sul suo futuro: lo scenario

Nella serata di martedì 8 giugno 2021 su Rai 2 è andata in onda l’ultima puntata di Game of Games che ha incollato allo schermo solo 685.000 spettatori pari al 3.2% di share. In Rai dunque, dopo i risultati negativi ottenuti dal nuovo programma, non si parla di una seconda edizione dello show da mandare in onda l’anno prossimo.

Simona Ventura però non si sente responsabile dei risultati negativi. Una conduttrice in gamba come lei, la cui carriera recita numerosi programmi e quasi tutti terminati con la lode, si vive in relax questo periodo di stallo. Al momento non si sa molto sul suo futuro ma ad oggi la soluzione migliore per tutti sarebbe quella della conferma in Rai.