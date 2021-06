Sabrina Ferilli in lacrime in diretta Tv: fan commossi. L’attrice ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, non ha trattenuto la sua emozione

Nella puntata di sabato 12 giugno a Verissimo è stata grande protagonista Sabrina Ferilli. La presentatrice Silvia Toffanin l’ha intervistata affrontando diversi temi. In particolar modo si è parlato anche dalla fiction “L’Amore strappato“, in onda su Mediaset nel 2019, che ha raccolto un grandissimo successo. Ispirato a una storia vera, racconta il dramma di una madre che tenta di salvare la propria famiglia. Vittima di un errore giudiziario che ha portato all’allontanamento della figlia di sette anni e all’arresto per molestie dell’innocente marito, è completamente devastata dal dolore.

Proprio il grande trasporto che ha mostrato l’attrice romana nell’interpretazione le sono valse molte revisioni positive da parte della critica.

Parlando alla Toffanin, la Ferilli ha spiegato: “Io non ho figli, ma non essere in conflitto di interesse dà una forza maggiore in certe battaglie civili. Assimilo tanto dolore da fuori, ma cerco di andare avanti”. Nel raccontare la storia non ha potuto far meno di commuoversi, spingendo alle lacrime anche la conduttrice, in un momento davvero molto toccante.

Sabrina Ferilli in lacrime in diretta Tv: la toccante intervista a Verissimo

La giudice di Tu si que Vales è legata da una grande amicizia anche con Maria De Filippi e ci ha tenuto a sottolinearlo. “È davvero tremenda, mi fa sempre degli scherzi, anche durante la diretta del programma”, ha spiegato la Ferilli.

Poi ha raccontato di come sia stata svegliata alle due del mattino proprio dalla compagna di Maurizio Costanzo. “Mi ha chiamato in piena notte, pensavo fosse successo qualcosa di grave. Invece voleva solo congratularsi per la fiction, le era piaciuta molto“. Il rapporto tra le due è davvero speciale.

