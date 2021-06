Royal Family, storico cambiamento della Regina: lo fa per Harry e Meghan! Una politica decennale messa da parte per “colpa” dei Sussex

La ‘Megxit‘ continua a tenere banco a Buckingham Palace. Le scelte di Harry e Meghan stanno condizionando la Royal Family, soprattutto per quanto concerne le dichiarazioni rilasciate ai media. L’intervista bomba ad Oprah e lo show su Apple Tv+ “The me you can’t see” hanno lasciato trapelare delle informazioni ritenute assolutamente false dai Windsor e che hanno messo in cattiva luce l’intero casato. Proprio per questo la politica decennale del “mai spiegare, mai lamentarsi“, adottata sempre dalla Regina Elisabetta, potrebbe essere abbandonata per affrontare le questioni in sospeso con i Sussex.

Sua Maestà ha adottato la posizione di non rispondere mai ufficialmente a voci o speculazioni, per evitare di contribuire alla nascita di scandali pubblici. Tuttavia, dal momento che il nipote e la moglie hanno continuato a lanciare frecciate ai reali, sembra che questo approccio verrà per una volta messo da parte.

Le cose sono arrivate al culmine all’inizio di questa settimana quando una discussione sul nome della loro piccola Lilibet è diventata una farsa.

Harry e Meghan hanno insistito sul fatto che non avrebbero mai dato al loro secondo figlio il soprannome d’infanzia della Regina se non fosse stata “completamente d’accordo“.

LEGGI ANCHE >>> Royal Family, Kate: “Vorrei vedere Lilibet, almeno in videochiamata” – VIDEO

LEGGI ANCHE >>> Regina Elisabetta, c’è l’addio improvviso: scoppia la polemica

Royal Family, storico cambiamento della Regina: stop al silenzio per smentire i Sussex

Un portavoce della coppia ha detto che Elisabetta II è stata la prima persona che il duca ha chiamato dopo la nascita di Lilibet, aggiungendo: “Durante quella conversazione, ha condiviso la volontà di nominare la figlia Lilibet in suo onore. Senza un suo via libera non avrebbero usato il nome”.

Le affermazioni sono state contestate da fonti reali interpellate dalla BBC, che riportano come nessuno abbia mai chiesto al monarca un suo parere diretto sulla vicenda.

Un insider di Buckingham Palace ha detto al Mail On Sunday che questo nuovo battibecco sta portando la Regina “verso il limite di sopportazione“.

E’ stato aggiunto come: “Bisogna stabilire se ciò che viene riportato sia o meno una versione accurata di quello che è realmente accaduto. Elisabetta II non vuole che venga diffusa una notizia infondata e che si speculi su fatti mai realmente accaduti”. Insomma la sensazione è che i rapporti siano di nuovo ai minimi storici. Se anche l’ultimo baluardo della Royal Family volta le spalle a Harry e Meghan, per loro la strada di Londra diventa mai più percorribile.